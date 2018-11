Zlatí rytíři jsou pod tlakem. Nenecháme se otrávit, ujišťují česká křídla

Minulou sezonu jste byli v euforii, je letošní vystřízlivěním?

Hyka: Neřekl bych, že se jedná o vystřízlivění. Myslím si, že stále hrajeme dobře. Výsledky zkrátka neodpovídají naší hře. Nesmíme se nechat otrávit a musíme věřit, že vývoj sezony zlomíme.

Nosek: Jedná se o vyrovnanou soutěž. Letos se na nás jednotlivé týmy lépe připravují. Je to jiná situace a na mužstvo je teď větší tlak, protože se od nás také víc očekává. Není to tím, že bychom něco podcenili. Jednou jste nahoře, pak zase dole. Podívejte se na Washington, také na tom není letos nejlépe. Chyba asi je, že nemáme žádného střelce, který by za to vzal. Vstřelené branky chybí a o to jsou citelnější laciné góly, které dostáváme, což nás sráží do kolen.

Keep your 👀 on 🌸's glove, or else you'll miss the NextGen Save of the Month pic.twitter.com/2b30KWR2Pu — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 9. listopadu 2018

Jakou roli hrají letní změny v mužstvu?

Hyka: V tom to není, přes léto přišli dva skvělí střelci. Spíše je to v tom, že po minulé sezoně si všichni mysleli, že to bude jednoduché. Nemůžeme se ovšem zabývat uplynulou sezonou, ale musíme se soustředit na sezonu 2018/2019.

Jak vzpomínáte na velké tažení Stanley Cupem?

Nosek: Určitě to byl zážitek na celý život. Skutečně se ale nelze ohlížet zpátky. Musíme se snažit hrát, co nejlépe i letos.

Změnila se nějak vaše role v týmu?

Nosek: Hraji ve třetím útoku. Hodně nastupuji v oslabení. Body ale stále chybí.

Jak vám vyhovuje souhra s krajanem?

Hyka: Hrát s Evropanem, navíc s Čechem vždy vyhovuje, protože si rozumíme. Hraje se mi s Tomášem dobře, takže doufám, že spolu budeme nastupovat nadále. Občas na sebe křikneme česky, ale většinou anglicky, nepřemýšlíme nad tím.

Minulou sezonu jste strávil hlavně na farmě. Z ní jste se posunul do prvního týmu.

Hyka: Po třech letech v Mladé Boleslavi, když přišla nabídka z NHL, tak jsem byl hrozně rád a loňskou sezonu jsem si užil v deseti zápasech. Dařilo se mi na farmě a doufám, že teď zůstanu s mužstvem. Skutečností je, že když někdo hraje v druhém nebo v třetím útoku, tak se od něj očekávají branky. Zatím nepadají, ale nějaké šance mám. Doufám, že se to změní a pak to tam bude padat.