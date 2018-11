To byla jízda! Nažhavená hvězda stihla dát gól, ale také faulovala a rvala se

Dostal flastr na dvacet zápasů, protože krátce před startem NHL trefil soupeře do hlavy. Na platu ho to stálo dvacet milionů korun. Nakonec se ale washingtonská hvězda dočkala milosti už po odpykání čtrnácti duelů. A v utkání proti Minnesotě, které Washington vyhrál 5:2, byl útočník Tom Wilson ve svém živlu. Stihl dát gól, odpykal si trest za nedovolené bránění. No a pak živel v dresu Capitals pobavil fanoušky i rvačkou.

Wilson rozhodně není nějaké neviňátko. Za sebou má už čtvrtý distanc, se soupeři se na ledě nemazlí. I proto byl trest pro Kanaďana před startem zámořské soutěže přísný (zákrok, za který pykal, je vidět na následném videu). Nakonec jej ale změnil nezávislý arbitr a čtyřiadvacetiletý hráč Capitals mohl jít s předstihem na věc na ledě Minnesoty.

Osmadvacet sekund před koncem první třetiny se Wilson dočkal gólové radosti. Ve stejném čase ale putoval na trestnou lavici za nedovolené bránění. Krátce po polovině utkání se navíc porval s domácím Folignem. Stihl toho tedy více než dost...

„V posledních týdnech jsme se o všem hodně bavili, některé věci v jeho hře jsou hodně riskantní. Bude muset určité věci změnit, nebo s nimi úplně skončit," uvedl jasně generální manažer Washingtonu Brian MacLellan. Na druhou stranu neskrýval radost, že se útočník vrátil do sestavy Capitals. „Vím, že když mě tým postrádá dlouhou dobu, je to špatné," uznal i sám Wilson, jenž hraje hodně důrazně do těla.

„V tomhle je výjimečný, pomáhá týmu, ale někdy to zkrátka přežene. Musí si uvědomit, že ho takhle v NHL vnímají," tuší MacLellan, že bude muset Wilson někdy zkrátka trochu ubrat, protože jinak by se mohl dostat znovu do problémů.

„Asi by mi bylo trochu nepříjemné, kdyby za mnou někdo přišel a řekl, že musím změnit způsob své hry," přiznal další z útočníků Capitals T.J. Oshie. „Ale on to zvládne, je to chytrý kluk a najde další způsoby, jak uspět. Už jsme se těšili, až bude s námi na ledě," dodal.