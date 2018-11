Chytil se zapsal do historie Rangers. Svou gólovou sérií překonal i Jágra

Sebral odražený puk, nabruslil si do výhodnější pozice a nekompromisně zavěsil. Filip Chytil svým čtvrtým gólem v řadě (ve videu čas 6:20) vystřelil v pondělním programu NHL hokejistům New Yorku Rangers výhru 2:1 nad Dallasem. Nejen že trefa devatenáctiletého teenagera natáhla Jezdcům domácí sérii už na šest výher, ale také se zapsala do klubové historie.