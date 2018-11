Ďábel Zacha řádí v NHL, září i český talent v dresu Rangers

Český útočník Pavel Zacha řádí po návratu z farmy v NHL, když skóroval ve třetím utkání v řadě. Tentokrát dokonce dvakrát a jeho New Jersey zvítězilo nad Montrealem 5:2. Prosadil se i český talent Filip Chytil, jenž zahájil gólem tažení NY Rangers v derby s Islanders (5:0). Skóroval přitom v pátém utkání za sebou. Gól si připsal i obránce Michal Kempný z Washingtonu a to po asistenci svého krajana Jakuba Vrány (celkově přihrál na dvě branky). Tým Capitals vyhrál 4:2 nad Chicagem. Asistenci si připsal Vladimír Sobotka, jehož Buffalo zdolalo Philadelphii 5:2. Gól zaznamenal i útočník Tomáš Nosek v dresu Vegas. Tým Golden Knights vyhrál v prodloužení na ledě Arizony.

Obránce Washingtonu Michal Kempný (6) zaznamenal svůj první gól v této sezoně NHL, Trefil se do sítě Chicaga Blackhawks a se spoluhráči měl co slavit.

Český gólman Calgary David Rittich se ocitl na ledové ploše poté, co jej atakoval Bryan Little z týmu Winnipeg Jets v utkání NHL.

Český útočník Pavel Zacha má báječnou formu. Během posledních tří duelů má na kontě čtyři vstřelené góly. V utkání proti Montrealu se trefil dvakrát a Ďáblové slaví vítězství 5:2. Hodně vidět první útok vítězů, který zařídil zbývající tři branky.

Zacha se prosadil poprvé jednu sekundu po polovině utkání, kdy v síti skončilo jeho bekhendové zakončení. Nešlo o žádnou pumelici a Zacha se pak hodně usmíval, že touš zaplul za záda gólmana. To druhý gól Zachy, který přišel ve 34. minutě při přesilovce, snesl nejpřísnější parametry. Český útočník dostal puk do jízdy, prosadil se mezi dvojicí obránců a prostřelil gólmana. Zacha byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Chytil se trefil v pátém utkání v řadě

Jasné vítězství slavil tým NY Rangers v derby s Islaners. Jezdci nenechali nikoho na pochybách, kdo ovládne derby a nastartoval je k tomu český mladík Filip Chytil, jenž se z pozice pravého křídla prosadil už po 29 sekundách hry. Devatenáctiletý útočník skóroval v NHL v pátém utkání v řadě. Podruhé za sebou si také připsal vítěznou trefu. Rangers vedli po první třetině 3:0, celkově brali výhru 5:0.

Hokejisté Caroliny vyhráli na domácím ledě nad Torontem 5:2. Český gólman Petr Mrázek je zraněný, Huricanes ale stejně neměli problém. Za stavu 3:2 chvíli před koncem hosté zkusili odvolat brankáře, ve snaze o vyrovnání však nebyli úspěšní a dvakrát inkasovali do prázdné klece.

Problémy na domácím ledě neměl ani Pittsburgh v duelu s Dallasem. Tučňáci vyhráli s přehledem 5:1, když se prosadili i hvězdy. Skóroval kapitán Crosby i ruský střelec Malkin. Český útočník Dominik Simon hrál ve třetím útoku a nepřipsal si ani jeden kanadský bod, stejně jako Radek Faksa v dresu poražených. Pittsburgh vedl už v polovině první třetiny 3:0 a zápas plně kontroloval.

Češi byli naopak hodně vidět ve Washingtonu, který zvítězil nad Chicagem 4:2. Nejprve asistoval Jakub Vrána u přesilovkové trefy Švéda Burakovského na 2:0. Na 3:0 pro Capitals pak zvyšoval obránce Michal Kempný a na gólové akci se přihrávkou podílel i Vrána. Kempný propálil gólmana Crowforda dělovkou od modré čáry. Za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou utkání. Zbývající Češi se neprosadili, na domácí straně Dmitrij Jaškin, v dresu Chicaga Jan Rutta a David Kampf.

Buffalo na domácím ledě spustilo v duelu s Philadelphií v první třetině útočný uragán a dostalo se do vedení 4:0. U druhé trefy Sabres přitom asistoval český útočník Vladimír Sobotka. Na straně poražených se neprosadil obránce Radko Gudas ani útočník Jakub Voráček. Buffalo nakonec vyhrálo 5:2.

Boston, v jehož prvním útoku nastoupili David Krejčí a jeho jmenovec Pastrňák, prohrál v prodloužení 2:3 na ledě Detroitu. Rudá křídla dvakrát prohrávala, nakonec ale Athanasiou svým druhým gólem v utkání v 61. minutě urval výhru pro Red Wings.

Tampa Bay před vlastním publikem nasázela sedm gólů Floridě a vyhrála 7:3. Nejvíce vidět byl kapitán vítězů Stamkos, jenž kromě vstřeleného gólu na další tři přihrál. Tři asistence měl i jeho parťák z útoku J.T. Miller, gól a dvě prihrávky má ve statistikách i Rus Kučerov i obránce McDonagh.

Minnesota doma přehrála v divokém duelu Senátory z Ottawy. Tým Wild vedl po dvou třetinách už 4:1, ale v poslední dvacetiminutovce to byly pořádné nervy. Hosté totiž dokázali srovnat skóre. Možná se tím trochu uspokojili a o dvě minuty po vyrovnání inkasovali z hole Staala. To je zlomilo definitivně. Do prázdné branky pak přidala Minnesota ještě šestý zásah.

Dominanci domácích týmů potvrdil i Nashville. Predatoři vyhráli nad St. Louis bez problémů 4:1. Zápas na svou stranu definitivně zlomili dvěma góly ve třetí třetině.

Český útočník Tomáš Nosek pomohl gólem k úspěchu svým Vegas Golden Knights na ledě Arizony. Nosek ve druhé třetině vyrovnával na 1:1, po šedesáti minutách byl pro změnu stav 2:2 a šlo se do prodloužení. Tam vystřelil výhru pro Vegas Max Pacioretty, který se trefil podruhé v zápase. Nosek byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

Přesnou mušku měl také Ondřej Kaše z Anaheimu, jenž v utkání s Vancouverem dal v přesilovce gól na 2:1 pro Ducks. Ti nakonec brali těsnou výhru 4:3.

Vítězství slaví i gólman Calgary David Rittich. Plameny na domácím ledě vyhrály nad Winnipegem 6:3. Český brankář sice inkasoval jako první, jenže ještě v úvodní třetině tým Calgary odpověděl pěti góly a nebylo pochyb, kdo vyhraje. Ritticha překonal dvakrát finský talent Patrik Laine, přesto byl Čech vyhlášen druhou hvězdou zápasu, Laine pak byl třetí hvězdou duelu.

Druhou výhru pro hosty bralo Colorado, které vyškolilo Krále z Los Angeles. Ti prohrávali v posledním utkání dnešního programu v NHL už 1:7, nakonec sice debakl trochu korigovali, ale na jejich porážce 3:7 to už nic nezměnilo.