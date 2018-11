V NHL se ani neohřál. Český hokejový obránce Andrej Šustr se po čtyřech dnech vrátil z Anaheimu na farmu do San Diega do nižší AHL. Během pobytu v prvním týmu dostal sedmadvacetiletý odchovanec Plzně příležitost v jediném utkání při nedělní porážce na ledě Nashvillu 2:5.

Šustr po více než pěti letech strávených v Tampě Bay podepsal v červenci roční jednocestnou smlouvu s Anaheimem na 1,3 milionu dolarů. Za Ducks v této sezoně dostal příležitost jen v pěti duelech a nebodoval.

V minulosti už v AHL působil, naposledy v ročníku 2013/14, kdy nastupoval za záložní tým Tampy Bay Syracuse Crunch. V této sezoně sehrál za San Diego Gulls v AHL sedm utkání a připsal si jednu přihrávku.

Účastník Světového poháru v Torontu v roce 2016 se prosadil do NHL po působení na University of Nebraska-Omaha v NCAA a v březnu 2013 podepsal jako nedraftovaný hráč dvouletou nováčkovskou smlouvu. V NHL má na kontě 323 utkání a 63 bodů za deset branek a 53 asistencí. V 46 duelech play off zaznamenal pět bodů za dvě trefy a tři přihrávky.