Čas běží a hokejová telenovela spěje ke konci. NHL čeká na podpis švédské hvězdy

Jak ta mýdlová opera skončí? táží se v zámoří. Útočník William Nylander se měsíce nemůže dohodnout s Torontem na nové smlouvě, platové představy klubu a hvězdného Švéda jsou totiž značně rozdílné. Dnes do podvečera (23:00 CET) musí být jasno, jinak si Nylander v této sezoně NHL nezahraje.

Dvaadvacetiletý forvard je chráněným volným agentem. Momentálně jsou na stole tři varianty.

Nylander se buď dohodne na smlouvě s Torontem, nebo ho Maple Leafs pošlou do jiného klubu, s kterým musí do zmíněné deadline podepsat smlouvu. Třetí a obávaná situace je, že by švédský talent vůbec nemohl hrát v této sezoně NHL

„Momentálně toho moc nezmůžeme. Když podepíše, tak podepíše, skvělé. Když ne, zvládneme to," řekl obránce Toronta Morgan Rielly po pátečním tréninku v Minnesotě. „Samozřejmě budeme Willyho postrádat, ale je to zkrátka tak, jak to je. Budeme v sobotu večer s ním, nebo bez něj," řekl

Pastrňákova sazba mu nestačila

Nylander už údajně odmítl stejnou smlouvu, jako má David Pastrňák v Bostonu, tzn. průměrně 6,7 milionu dolarů během šesti let., agenti nadějného Švéda ale podle několika zdrojů nechtěli jít pod 8 milionů. Maple Leafs nechtějí ustoupit hlavně kvůli platovému stropu, v dohledné době totiž budou jednat s dalšími oporami.

„Nikoho neprosíme, aby za nás hrál, takhle to vážně není. Je privilegium být v organizaci Maple Leafs, stejně tak pro mě jako pro kohokoliv jiného," řekl ke kauze kouč Toronta Mike Babcock.

Nylander se od září připravuje s juniorkou švédského klubu AIK, Babcock ale věří, že pokud podepíše, naskočí brzy do NHL. „Willy je skvělý hráč, je ve výborné formě," myslí si trenér kanadského klubu. „Nemám žádný důvod cokoliv usuzovat, ale zkrátka věřím, že Willy to má tady rád. My ho máme také rádi a je pro nás důležitou součástí.

Kanadskému celku se v probíhající sezoně zatím daří i bez produktivního seveřana. Ve Východní konferenci je Toronto třetí, to platí i pro průběžné pořadí celé soutěže.

Slavný klub si dvaadvacetiletého Nylandera vybral v roce 2014 jako osmého hokejistu draftu, ve 185 zápasech za Maple Leafs nasbíral mistr světa z minulého roku 135 bodů.

Pokud se Nylander na nové smlouvě nedohodne, sezonu bude muset dohrát v Evropě.