Hokejista Kovář smlouvu v Bostonu nedostal

Konec snažení o NHL? Hokejový útočník Jan Kovář se kýžené smlouvy v Bostonu přes tréninky s prvním týmem nedočkal. Svou další štaci si teď chce promyslet. Ve hře může být návrat do KHL nebo Plzeň, která se už nechala slyšet, že by o Kováře stála.

Jan Kovář prozradil, že to s Bostonem nevyšlo v rozhovoru pro iSport.cz.

Osmadvacetiletý útočník nejprve odehrál 12 zápasů na farmě Bruins, kde patřil k tahounům a nastřílel čtyři góly, k nimž přidal šest asistencí. Vedle toho měl 11 záporných bodů ve statistice +/-, obecně ale na své výkony sbíral pozitivní hodnocení.

„Trenéři se rozhodli, že budou dávat šanci mladým klukům, které mají draftované a dobře je znají z předsezonních kempů," řekl Kovář a druhým dechem dodal, že je vůbec vděčný za šanci o smlouvu zabojovat a že teď vyhlíží nové výzvy.

Proti angažmá českého centra se údajně postavil hlavně trenér mužstva Bruce Cassidy.

Kovářovu hru zámořští experti většinou chválili až na jednu výjimku – bruslení. Reprezentační útočník sice před odchodem do zámoří zhubl, zřejmě to ale na NHL, která na rychlosti stojí, nestačilo.

Dřívější hráč Magnitogorsku před sezonou podepsal s New Yorkem Islanders jednocestný kontrakt na 2 miliony dolarů, ještě před startem ligy ho ale za podivných okolností klub rozvázal. Následně se Kovář přesunul do AHL a v Providence usiloval o pozornost Bostonu.

O šikovného centra by teoreticky mohl projevit zájem jiný klub NHL, Kovářovy šance jsou ale minimální. Pravděpodobnější je návrat do Evropy, ve hře můžou být kluby z KHL, kterou Kovář dvakrát vyhrál a má v ní včetně play off bilanci 377 bodů z 368 zápasů, nebo extraligová Plzeň, s níž písecký rodák v roce 2013 ovládl domácí soutěž.