Velký comeback! Český útočník se po dlouhých deseti měsících dočká v NHL zápasu

Právě skončil čtvrteční trénink, po kterém se gólman Dallasu Anton Chudobin chtěl vrátit do šatny. Jenže záhy zjistil, že ke svému místu se kvůli davu lidí hned tak nedostane. Kabinu Stars totiž zaplavil zástup novinářů lačných po jediné osobě. Tou byl český hokejový útočník Martin Hanzal, jenž se v pátek proti San Jose vrátí do sestavy. Po téměř deseti měsících!

Na minulý ročník NHL by jednatřicetiletý odchovanec Českých Budějovic nejradši zapomněl. Nejprve si v přípravném období pochroumal kotník, loni v listopadu pak přišly vážnější problémy. Hanzal si poranil záda, do zápasů nastupoval pod injekcemi, jenže tělo nakonec zápřah nevydrželo.

Jednadvacátého února odehrál dosud svůj poslední zápas, v březnu pak musel podstoupit chirurgický zákrok, při kterém mu lékaři spojovali obratle. První odhady mluvily o šesti či sedmiměsíční rekonvalescenci. Ta se nakonec protáhla až na měsíců deset.

„Teď už se ale zase cítím jako hokejista, což je fajn," těšilo Hanzala po čtvrtečním tréninku. „Bylo to dlouhé, hodně dlouhé. Ale konečně jsem dospěl do bodu, že už jsem připravený nastoupit do zápasu. Jsem z toho nadšený," vyprávěl český centr do připravených mikrofonů.

„Poslední tři a půl měsíce jsem chodil na led sám a byl jsem sebevědomý. Pak jsem začal bruslit s týmem a najednou jsem měl sebevědomí na nule," smál se Hanzal, jenž by měl v pátek proti San Jose nastoupit ve středu druhé útočné formace s Devinem Shorem a Jasonem Spezzou na křídlech

„Zápasová rychlost je úplně jiná než ta v tréninku, takže mi to chvíli bude trvat. Doufám ale, že se s tím rychle vypořádám," přeje si Hanzal, jehož kouč Dallasu Jim Montgomery nechce utavit, proto mu v zápase plánuje dopřát deset až třináct minut na ledě.

„Už bych nechtěl tak dlouhou pauzu znovu zažít, protože když nehrajete deset měsíců, je to nuda. Hokej mi chyběl. Teď se cítím skvěle a myslím, že můžu týmu pomoct," hlásí Hanzal, jehož Dallas se v tabulce Západní konference NHL drží na postupové příčce do play off.