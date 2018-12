Rutta ve stopách Kempného? Kouzlo českého beka už v Chicagu nefunguje

Říká se, že nováčkovská sezona v NHL je těžká, ale opravdovou zkouškou je až ta druhá, kdy má hokejista potvrzovat, co si při premiéře vydobyl. Obránce Chicaga Jan Rutta by tuhle legendu nejspíš odkýval. Poslední zprávy ze zámoří hovoří o tom, že ho Blackhawks nabízejí k výměně.

Zadák Chomutova se do zámoří vydal před rokem až ve 27 letech po světovém šampionátu v Paříži. A v Chicagu hned okouzlil nejen fanoušky, ale i náročného kouče Joela Quennevillea.

„Když jsem se rozhodl, že podepíšu do Chicaga, tak jsem vlastně ani nic jiného v hlavě neměl, než že zůstanu nahoře v prvním týmu. A dělal jsem pro to všechno, abych se co nejlíp připravil. Přemýšlel jsem nad tím, kam půjdu, ale neřešil jsem, jak velký skok to je," řekl pro Sport.cz Rutta, který v první sezoně zaujal suverénní rozehrávkou, přehledem i solidní produktivitou. V 57 zápasech nasbíral 20 bodů.

„Pomohlo mi, že jsem měl už něco za sebou. Když srovnám, jak jsem na tom byl ve 20, 21 letech... To jsem byl dost vyjukanej," líčil Rutta.

Blackhawks proto neváhali a s překvapením sezony podepsali už na jaře novou roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů.

Jenže Chicago neprožívá vůbec dobré období. Šampionům z let 2010, 2013 a 2015 dochází šťáva. Letos už ani neuhráli play off a růžově to s nimi nevypadá ani v této sezoně, když se po sedmé porážce v řadě propadli na dno celkové tabulky NHL.

Účinkem se zatím míjí i vyhazov charismatického Quennevillea, jehož nahradil na pozici kouče Jeremy Colliton, který je jen o pět let starší než Rutta.

Trenérský novic se snaží dát mužstvu nějaký impuls a hledá správné složení sestavy, což čtyřikrát za posledních osm duelů odnesl právě Rutta, když musel zápas sledovat jen v obleku z tribuny. Důvěra, kterou měl první rok v NHL, je najednou fuč.

Ještě před startem sezóny přitom Chicago vyslalo českého beka jako svého zástupce na hráčský sraz do Stockholmu, kde Rutta vesele vtipkoval s novináři na různá témata: od jídelníčku až po hudební vkus.

Ovšem teď to vypadá, že Chicago s píseckým rodákem přestalo úplně počítat. Snad za to mohou i problémy s třísly, která Ruttu před sezónou pobolívala, ale rozhodně i přetlak mezi obránci.

Zámořské tamtamy upozorňují, že kromě české akvizice usilují Blackhawks také o trejd v případě dalšího obránce Brandona Manninga.

I když Rutta momentálně neprožívá veselý advent, nemusí věšet hlavu. Příklad Michala Kempného ukazuje, že v NHL se vše může otočit o 180 stupňů i příznivým směrem.

Kempný v minulé sezoně přišel o stálé místo v sestavě Chicaga a Blackhawks si pískali, když ho vyměnili do Washingtonu. Jenže Capitals věděli, proč o bývalého hráče Komety tolik stáli. Kempný dostal adekvátní roli, rychle se chytil a Washingtonu se odvděčil gradujícími výkony, které pomohly k zisku Stanley Cupu...

I když Rutta v létě říkal, jak je v Chicagu spokojený, možná by uvítal trochu víc důvěry. Tu jeho bývalý spoluhráč Kempný dostal. A zbytek příběhu se leskl v šampionské záři...