Pozoruhodný moment v NHL! Rozhodčí dal gól, vzápětí musel ze zápasu odstoupit

Běžela teprve šestá minuta. Po vhazování ve středním pásmu se kotouč dostal k bekovi Bluesmanů Bortuzzovi, který ho nahodil do útočné třetiny. Na první pohled běžná hokejová situace. Výsledek byl ale jiný, než se předpokládalo.

Rozhodčí Peel, jenž se nestačil kotouči vyhnout a následně z utkání pro zranění odstoupil, puk nasměroval do brány. Překvapený gólman Floridy Luongo nestačil zareagovat. Šťastný střelec se okamžitě se spoluhráči začal radovat. „Z gólu jsem měl velkou radost," konstatoval Bortuzzo, jehož ruce okamžitě vystřelily vzhůru.

Jeho oslava ale měla jepičí život. V regulích soutěže je totiž uvedeno, že „pokud se puk odrazí od rozhodčího přímo do branky, dosažený gól neplatí". „Nemyslím si, že by to hodně lidí vědělo," dodal devětadvacetiletý Kanaďan.

Z týmového hlediska Bortuzza neuznaný gól mrzet nemusel. St. Louis i díky dvěma brankám v rozmezí jedenácti sekund vyhrálo 4:3.