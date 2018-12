Desetiměsíční martyrium a velké obavy. Netušil jsem, jestli se dokážu vrátit, říká Hanzal

Oddechl jste si trochu po návratu do kolotoče NHL? Tak dlouhou pauzu jste nikdy nezažil.

Dá se to tak říct. Čekal jsem, že to bude hodně těžké, a to se beze zbytku splnilo. Byl jsem dost nervózní a měl jsem opravdu velké obavy, jestli se dokážu vrátit. Přece jen už mám nějaký věk, ale nehodlám to vzdát, smlouvu v Dallasu mám ještě na další sezonu. Tak teď věřím, že se do toho zase dostanu.

Už před třemi lety jste byl na operaci, která vám ukončila sezonu. Nebál jste se, jak se tělo srovná s dalším vážným zákrokem?

Na operaci zad už jsem byl dvakrát, ale poslední dva roky už jsem hrál přes bolest, která díky té poslední operaci zmizela. Takže v tom se mi ulevilo.

Říká se, že když člověk podstoupí takovou operaci, už nikdy není úplně stoprocentní. Necítil jste se, jako byste byl v jiném těle?

I tím, že mám vlastně sešroubované dva obratle, ohebnost už prostě není taková, jako bývala. Ale s tím se musím smířit.

Útočník Martin Hanzal (11) na ledě. Stephen R. Sylvanie

Jak jste tu skoro roční pauzu od hokeje zvládal psychicky?

Správná otázka...Snažil jsem se poslouchat doktory, ale když první čtyři měsíce nemůžete dělat vůbec nic a jste pořád doma, tak to člověku nepřidá. Byl jsem asi i docela nepříjemný. Takže musím poděkovat manželce i celé rodině, mému agentovi, doktorům, že jsem to nakonec zvládl.

Jak se k vašemu zranění stavěli v Dallasu, za který jste v první sezoně stihnul odehrát jen 38 zápasů?

Konzultoval jsem všechno s týmovými lékaři. Ale klub mi dal volno, takže jsem mohl letět na dva měsíce do Čech a za to jsem vděčný. Pak jsem byl v kontaktu i s profesorem Kolářem. Když jsem měl možnost se vídat s rodinou a kamarády, tak to určitě pomohlo.

Říkal jste, že sezonní debut byl jedním z vašich nejtěžších zápasů v životě. Co vás nejvíc překvapilo?

Já do toho skočil a jen jsem zíral. Vždycky jsem za svoji přednost považoval třeba to, že si tělem odstavím hráče, v tom jsem byl silný. Ale načasování bylo pryč. Připadal jsem si úplně mimo.

Na tripu v Kalifornii jste nehrál duel v San Jose. Taková je domluva, že když budete mít dva zápasy ve dvou dnech, tak vy jeden zatím vynecháte?

Přesně tak. Tělo si musí zvyknout. Na záda musíme opatrně a nepřehánět to.

Útočník Martin Hanzal.

Vlastimil Vacek

Co fyzička, dá se dohnat za pochodu?

Ono to moc natrénovat nejde. Když jsem bruslil sám, tak jsem si už říkal, že je to dobré, ale v tom zápasovém tempu jsem se dost ztrácel. Před pěti lety se takhle nehrálo. Je to vlastně jen o rychlosti a ti kluci, kteří do NHL přicházejí v 18, 19 letech jsou na tom v tomhle ohledu skvěle.

Jak vám teď v rozjeté sezoně vycházejí ambice Dallasu? Stars jsou v posledních letech řazeni mezi kandidáty na Stanley Cup, jenže v minulých dvou sezónách se ani nedostali do play off.

Letos nám uniklo o tři body... Na papíře tým vypadá skvěle, ale pak si to ještě musí sednout během toho roku. Taky máme ještě pár zraněných hráčů. Až se vrátí, a ještě víc si osvojíme náš systém, tak to bude šlapat líp.

V minulé sezoně vás koučoval zkušený Ken Hitchcock, pak ho nahradil Jim Montgomery, který přišel z univerzitního hokeje. Je to velká změna?

Každý trenér prosazuje svůj systém. ‚Hitch' preferoval defenzivní hokej, teď hrajeme víc s pukem a agresivně. A já věřím, že nás to dostane do play off.

K vašim oblíbeným kratochvílím vždycky patřily golf a rybaření. Věnujete se jim i v Texasu?

Golf jsem nehrál snad rok a půl a vzhledem k těm mým zádům si ho asi zahraju až po konci kariéry. Na rybách jsem byl se synem dvakrát, ale ono je stejně lepší počkat na léto.

Tak aspoň karty, ne? Shane Doan si v Arizoně vždycky pochvaloval, že patříte mezi velké karbaníky a při cestách v letadle jste prý často obehrávali spoluhráče...

(směje se) No jo, to už je pryč. Kluci sice v letadle hrají, ale já se spíš radši natáhnu a pustím si nějaký film. Sedět u stolku mi teď moc neprospívá.