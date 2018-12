Je to číslovka, která v NHL zůstala zapovězena takovým hráčům, jako jsou Petr Klíma, František Musil nebo Martin Havlát. Před týdnem dorazil na kótu 800 zápasů bostonský David Krejčí, v úterý ho napodobil i Jakub Voráček. Útočník Philadelphie s ryšavou hřívou si ovšem dělá zálusk na daleko vyšší mety.

Devětadvacetiletý hokejista Flyers je 28. Čechem, který odehrál v nejlepší lize světa osm stovek utkání, po konci této sezony má ale smlouvu ještě na pět dalších let a to ho může katapultovat v české tabulce mnohem, mnohem výš. Klidně do první pětky.

„K tisícovce mi chybějí tři roky. Kdyby mi někdo řekl, že budu mít kontrakt na to, že budu moct odehrát skoro 1300 zápasů ve 34 letech, tak bych mu asi nevěřil. Je to ale ještě daleko, může se stát všechno možné," prohlásil Voráček.

Nejvíce startů v Česku narozených hokejistů v NHL: 1. Jaromír Jágr - 1733 zápasů 2. Roman Hamrlík - 1395 3. Bobby Holík - 1314 4. Radek Dvořák - 1260 5. Patrik Eliáš - 1240

Když ho vidíte v šatně Flyers bez výstroje, není to žádná hora vypracovaných svalů. Přesto se vyhýbá vážným zraněním. Nejvíce zápasů - devět - absentoval v ročníku 2015-16. Pak ale následovaly dvě kompletní dvaaosmdesátizápasové sezony.

„Pro mě bylo vždycky důležité zůstat zdravý a odehrát těch zápasů co nejvíc. Musím být ale pro tenhle tým platný. Hodně si toho vážím a doufám, že to bude pokračovat co nejdéle," řekl pro Právo a Sport.cz Voráček.

Pivo si dá rád

Sám se přitom nikdy netajil návyky, nad kterými by někteří propagátoři zdravého životního stylu přinejmenším významně pozvedli obočí.

Jakub Voráček se raduje z gólu v utkání proti Ottawě.

Derik Hamilton

„Když si dáš pivo, tak to nikoho nezabije. Pokud chlastáš týden v kuse, tak to samozřejmě prospěšný není. Nemůžeš se ožrat, chovat se jako kretén, protože hodně lidí tě zná. Ale když si dáš někde jedno pivo, tak co je komu po tom," vyprávěl Voráček, který si ve Philadelphii rád vyrazí buď s českými spoluhráči Gudasem a Neuvirthem, nebo s osvědčenou eskadrou Simmonds, Couturier... „Dáme pivo a koukáme při tom na americký fotbal."

Jednou se při návštěvě českých novinářů ve Philadelphii stalo, že Voráček přišel do kabiny Flyers v tričku s nápisem Mácháč 2013. A druhý den měl pod dresem triko Mácháč 2014, což je oblíbená letní odpočinková destinace hokejové partičky, kam vedle Voráčka patří i Ondřej Pavelec, Radek Smoleňák nebo Jiří Tlustý.

U piva se řeší také klubové problémy Flyers. Loni na podzim si to hráči vyříkali a tým se pak nadechl k vítězné jízdě. Letos stejná medicína zafungovala jen krátkodobě a majitelé klubu vyhodili generálního manažera Hextalla a následně i kouče Hakstola.

„Je to moje nejpodivnější sezona v zámoří," kroutil hlavou Voráček, který v NHL působí už jedenáct let.

Jakub Voráček přijímá gratulace od spoluhráčů po gólu proti Penguins.

Charles Leclaire

Sedmička draftu z roku 2007 hrála tři sezony za Columbus, než ji tehdejší generální manažer Blue Jackets Scott Howson poslal ukvapeně do Philadelphie v rámci výměny za Jeffa Cartera.

Jágra vozil na tréninky

Hned v prvním roce u Flyers měl Voráček v kabině Jaromíra Jágra. Občas ho vozil na tréninky, stali se sousedy v bohémsky vyhlížející čtvrti Old City a odkoukal od něj také některé návyky.

„My kluci z Kladna jsme velcí spáči," usmíval se Voráček, když popisoval, jak podobně jako Jágr usíná u sledování sportovních přenosů.

Následně se však stal Jágrovým přirozeným nástupcem na pozici nejproduktivnějšího českého hráče a zároveň týmového lídra Flyers. Poprvé ovládl bodování krajanů ve zkrácené sezoně 2012-13, v ročníku 2014-15 stačilo 81 bodů dokonce na 5. místo v lize, což mu posléze vyneslo i osmiletou smlouvu na 66 milionů dolarů. V minulé sezoně si pak 85 body vytvořil osobní rekord a v tabulce produktivity skončil 15.

Jakub Voráček s otcem během rybaření v zámoří.

Archiv Jakuba Voráčka

Teď už je jen dvě čárky od mety 600 bodů, což zatím zvládlo jen 14 Čechů. I vzhledem k délce smlouvy s Flyers se dá ale čekat, že Voráček zaútočí na české stupně, které nyní okupují 1. Jágr (1921 bodů), 2. Eliáš (1025) a 3. Milan Hejduk (805).

Kladenský lev patří mezi to nejlepší, co český hokej NHL přinesl.