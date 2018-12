Hráči z města hazardu jedou na vlně a derou se do čela konference

Útočník Arizony Alex Galchenyuk se raduje ze své branky do sítě Las Vegas Knights v zápase NHL.

Zasloužené, třetí po sobě jdoucí vítězství přiblížil už ve čtvrté minutě zkušený Paul Stastny. Syn slavného československého hokejisty vstřelil svoji pátou branku v sezóně. Gólový účet prvního dějství byl však tímto zásahem také uzavřen.

Co se produktivity týče, pak si diváci přišli na své až ve druhé polovině utkání. Dvoubrankový náskok dal svěřencům kouče Gallanta Reilly Smith. Produktivní Kanaďan a jedna z hlavních hvězd loňské spanilé jízdy Vegas, skórovala v čase 36:03. Naději vlil do domácích řad o chvíli později v přesilové hře Alex Galchenyuk. Naneštěstí pro Arizonu to byl ale poslední záblesk.

Třetí třetina patřila už jednoznačně hráčům Knights. Postupně se mezi střelce zařadili Cody Eakin, Brandon Pirri, a dokonce v oslabení Ryan Carpenter, jenž byl také posledním střelcem uktání, jehož konečný výsledek byl pro domácí možná až příliš krutý - 1:5.

Tým z Las Vegas se opět mohl spolehnout na jistotu v brankovišti. Marc-André Fleury pochytal v utkání celkem 30 střel a potvrdil, že se mají hokejisté Knights mezy tyčemi opravdu o co opřít. V minulém duelu, který hráči z města hazardu vybojovali poměrem 4:1, pro změnu zářil Malcolm Subban. Díky výhře se loňští finalisté NHL dostali už na padesát bodů a jenom o skóre zůstávají v tabulce Západní konference na třetím místě - hned za Winnipegem a Calgary.