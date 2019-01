Z ruského esa je balvan na zádech Kings. Kovalčuk a NHL? To už k sobě nepasuje

Chtěli ho v Bostonu i v San Jose, teď jsou ale moc rádi, že jim ho vyfouklo Los Angeles. Návrat někdejší ruské superstar Ilji Kovalčuka do NHL vzbuzuje po třech měsících sezony minimálně rozpaky. Ostřejší hodnocení ho popisují jako kolosální krach. A to má pětatřicetiletý mistr světa a olympijský vítěz smlouvu ještě na další dva roky.

V létě byl Kovalčuk horkým zbožím, nyní ovšem personifikuje dlouho přehlížené problémy šampionů NHL z let 2012 a 2014. Kings si hýčkali stárnoucí jádro týmu kolem gólmana Quicka, beka Doughtyho a centra Kopitara v době, kdy jejich konkurenční mužstva omlazovali, aby jim dali novou energii a dynamiku.

Už manažer Dean Lombardi se těžce seknul, když podepsal sedmiletý kontrakt s Mariánem Gáboríkem. A nový GM Rob Blake teď do LA přivedl ještě ruského kanonýra za zenitem.

Kovalčuk nikdy nebyl žádným obyčejným nádeníkem. Během 850 zápasů v NHL nasázel 424 branek. Stále si udržuje průměr 0,98 bodu na utkání. V sezoně 2003-04 se jako hráč Atlanty spolu s Rickem Nashem a Jaromem Iginlou stal dokonce nejlepším střelcem základní části.

„Kovy měl svoje mouchy, ale ty góly dával," vyprávěl Patrik Eliáš, který si s Kovalčukem zahrál za New Jersey v letech 2009-2013.

Na začátku tohoto příběhu vymyslel tehdejší generální manažer Devils Lou Lamoriello mazaný fígl, jak během 15 let napumpovat do ruského esa 100 milionů dolarů. New Jersey už předtím poslalo výměnou do Atlanty tří hráče a vzhledem k nestandardním podmínkám smlouvy muselo překousnout i třímiliónovou pokutu od vedení ligy plus ztrátu několika voleb v draftu.

V roce 2012 prohráli Devils ve finále Stanley Cupu v šesti zápasech právě s LA. O rok později se Kovalčuk rozhodl vyslyšet volání domova i oligarchů z Petrohradu, kteří mu v KHL slibovali 15 - 20 milionů dolarů ročně, zdaněných jen 13 procenty.

„Kdyby u nás bral Kovalčuk 10 miliónů dolarů, tak po zdanění a odvodech do podpůrného fondu, mu zbyde tak 30 procent, z čehož si musí hradit veškeré americké náklady. Pak přijde do Ruska, kde má zázemí, skoro žádné výdaje a těch 10 miliónů mu dají taky. Jenže po zdanění mu zbyde skoro devět, a tak má trojnásobně větší výdělek než v NHL. Pro některé hráče je zkrátka důležitější, aby dostávali z platu osmdesát nebo devadesát procent," porovnával Eliáš.

S Kovalčukem česká legenda Devils také nastupovala v jedné formaci a během střídání se občas vůbec nedostala k puku. ‚Ilja Muromec' s ním klidně padesát vteřin kroužil po kluzišti a když nemohl střílet, nahodil do soupeřovy třetiny a šel střídat....

Když ale ruská hvězda oznámila, že nechává v zámoří přes 70 milionů dolarů z kontraktu a mizí do Ruska, byla z toho v šoku celá NHL.

„Tenhle scénář byl naprosto nečekaný," souhlasil Eliáš.

Kovalčuk se ve svých nejlepších hokejových letech na pět sezon ‚zahrabal' v KHL. Dvakrát s Petrohradem vyhrál Gagarinův pohár, měl výborné statistiky, rozdýchal pád rublu v roce 2014 a v Jižní Koreji se pak loni podílel na zlatém tažení týmu Olympijských sportovců Ruska...

Po letech se ovšem ozvala i touha to ještě jednou zkusit za mořem. Jenže Kovalčuk se vrátil do zámoří, kde za předchozích pár let proběhly největší změny od chvíle, kdy vedení NHL po výluce v sezoně 2004-05 vyhlásilo válku faulům hokejkou.

Být mladý a rychlý, to je teď v NHL největší přednost. Pokud k tomu máte ještě obstojné technické dovednosti, otvírá se před vámi solidní perspektiva. Po třicítce už se hráčům lukrativní kontrakty moc nenabízejí. Jenže Kovalčuk dostal od Kings na tři roky 18,75 milionu dolarů.

A jakou za to odvádí práci? Ve 34 zápasech měl bilanci 7+12, ale také 15 záporných bodů v hodnocení plus-minus. Na této statistice se výrazně projevily otřesné výsledky Kings na startu sezony, což odnesl vyhazovem kouč John Stevens, kterého nahradil Willie Desjardins.

Na přelomu října a listopadu jsem měl shodou okolností možnost vidět na vlastní oči dva zápasy Kings, v nichž Kovalčuk předvedl, že má v sobě pořád dar rozhodovat zápasy. S Rangers i o pár dnů později proti Philadelphii se dokázal dostávat do šancí, sám je připravoval, v přesilovkách byl nebezpečný.

Jenže to byl jen záchvěv formy, která se během pár týdnů kamsi vytratila. Různě putoval sestavou z první až do čtvrté formace a zase zpět. Nic nepomáhalo a v prosinci se navíc zranil. Při předvánočním comebacku sice vstřelil dva góly proti San Jose a zdálo se, že mu pauza prospěla. Od té doby ale už osm utkání gólově mlčí, což je pro hráče, který se měl starat o produktivitu týmu, dost truchlivá vizitka.

„Důležité jsou výhry a pak je jedno, kdo ty góly dává," řekl borec s roční gáží 6,25 milionu dolarů.

Kings však byli po středečním programu třetím nejhorším týmem v soutěži a Desjardins už neví, jak ruskou akvizici probudit.

„Snad poprvé v kariéře se mi stalo, že jsem celou třetinu proseděl na střídačce," pozastavil se Kovalčuk na nedávným trenérovým rozhodnutím. S trenérem pak o celé situaci vedl privátní konverzaci.

„Chci vidět šance, góly. Když mu to tam nepadá, tak musí přispět i něčím jiným. Jenže to během své kariéry nikdy moc nedokázal," prohlásil kouč Los Angeles.

„Jediné, co můžu dělat, je makat dál, snažit se být lepší v každém zápase, v každém střídání," předsevzal si Kovalčuk. „V mých letech už ale těžko svou hru nějak změním."

Spoléhat na pětatřicátníka vyznívá v dnešní NHL jako anachronismus. A generální manažer Blake si už také uvědomil, že v létě rozhodně nekoupil stejného hráče, jaký v roce 2013 ze zámoří utekl.