Frolíkovi patřila noc v NHL. Bodovali i další Češi, spolehlivý opět také gólman Rittich

Plameny nadále jedou na vítězné vlně, která je vynesla až na vrchol Západní konference. Tentokrát si v těžkém duelu poradily s floridskými Pantery. Příležitost v brance opět dostal s velkou formou chytající David Rittich a opět byl jedním z hlavních stavebních kamenů vítězství Calgary.

Domácí prohrávali ještě uprostřed druhé třetiny o dva góly, pak ale zavelel k obratu třicetiletý forvard Michael Frolík, který měl největší zásluhu na otočce ve skóre. Nejprve umě sklepl do branky nahození z hokejky Mikaela Backlunda. O pár minut později zase výborně načasoval přihrávku, na z druhé vlny najíždějícího kapitána týmu Marka Giordana. To, jak všestranný Frolík je, pak ukázal při další nezištné asistenci, kterou obstaral ihned poté, co výborně vystihl na modré čáře rozehrávku domácích.

Úplný zvrat ve skóre pak dokončil Sean Monahan, který se trefil do prázdné branky. Kosmetickou úpravu pak ještě zařídil na samotném konci utkání ruský útočník be službých Floridy Jevgenij Dadonov. 24 úspěšnými zákroky se pak prezentoval český gólman v kádru trenéra Peterse - David Rittich. Dalším spolehlivým výkonem a několika výbornými zákroky si zasloužil cenu pro třetí hvězdu utkání a jen potvrdil, že místo jedničky týmu drží v tuhle chvíli právě on.

Už osmý bod v sezoně si připsal mladý bek Filip Hronek. Jeden z mála českých obránců současné generace, který je tvořivý, má zatím na zadáka skvělé bodové statistiky. Horší to už je v tabulce +/-, kde se nachází v záporných hodnotách (-7). Jeho další bod v zápase s Winnipegem příliš nepomohl. Trápící se Detroit zase prohrál a „bojuje" o pozici nejhoršího celku celé soutěže.

V bláznivém zápase v Honda Center v Anaheimu si nahrávku zapsal jak Ondřej Kaše na straně domácích, tak také Dominik Simon v hostujícím dresu Penguins. Duel, ve kterém vedli Kačeři 3:0, aby ho ještě dokázali ztratit poměrem 4:7, se nejvíce povedl levému křídlu Crosbyho první formace Jakeovi Guentzelovi, který v zápase dosáhl na hattrick a největší měrou se tak zasloužil o velkolepý obrat Pittsburghu.