Krejčí má chůvu Pastrňáka. Obě děti by nezvládl, ale kočárek mu půjčím, aby se projel, směje se

Jednu dobu jste hrál v útoku s Davidem Pastrňákem, ale nyní nastupujete s DeBruskem a Backesem. Není vám líto, že nehrajete spolu?

Bylo skvělé s ním hrát, zrovna tak jako s Marchandem. Pokud vyhráváme a hraji v druhém útoku, tak není, co řešit. Máme dost kvalitních hráčů.

Vaše manželka je Američanka a jezdí s vámi do Čech. Jak se jí tam líbí?

Byli jsme tam i s malou a plánujeme, že domů pojedeme nyní ve čtyřech. Většinou jsme tam měsíc. Jezdíme do Šternberka, kde mám rodinu a kamarády. Snažíme se být pouze tam a soustředit se na rodinu.

Boston už je vaším druhým domovem.

Ano, cítíme se v Bostonu dobře. Manželka je z jižní Karolíny, i tam máme spoustu přátel.

David Pastrňák občas hlídal dceru, bude teď hlídat obě děti?

Obě děti mu nedám, to by nezvládl, ale kočárek mu půjčím, aby se projel. (smích) Skutečně je skvělé mít rodinu a se psem je nás teď dokonce pět. Malá roste rychle, už mluví, ale česky jí to moc nejde. Jakmile jsem pryč, tak z toho vypadne, tak s ní musím komunikovat anglicky.

V mužstvu jsou také Slováci Jaroslav Halák a Zdeno Chára, držíte pohromadě?

Jsme kamarádi, ale většinou jdeme na večeři společně s ostatními.