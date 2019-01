Frolík přihrál na dva góly a Calgary slaví, Sedlák se trefil proti Rangers

Pořádnou přestřelku s dvanácti góly viděli fanoušci Columbusu v bitvě s Rangers. Tým z New Yorku se ujal vedení v páté mínutě a do statistik si u gólu Ryana Stromea připsal asistenci český talent Filip Chytil. Radost hostům vydržela jen půl minuty a za chvíli dokonce už prohrávali. Ještě před první sirénou byl však stav vyrovnaný 2:2.

Jakmile se ale Columbus dostal ve druhé třetině do vedení, už jej nepustil. Na 4:2 přitom zvyšoval český útočník Lukáš Sedlák, když dostal ideální přihrávku před branku a prostřelil gólmana. Za stavu 6:3 už se zdálo, že mají Blue Jackets zápas pod kontrolou, ale Rangers dvěma góly utkání ještě zdramatizovali. Když ale hosté dostali necelé dvě minuty před koncem sedmý gól, bylo po nadějích.

Hokejistů týmu New York Islanders zvítězili nad Tampou Bay 5:1 a základ k úspěchu položili už v první dvacetiminutovce. Tu vyhráli jasně 3:0 a navíc krátce po polovině utkání náskok ještě navýšili. Pak přišla jediná světlá chvilka hostů v podobě snížení Ryana McDonagha, jemuž asistoval Ondřej Palát. Ostrované si ale vítězství pohlídali.

Duel Winnipegu s Anaheimem nabídl dramatickou podívanou. Hosté vedli 2:0 a 3:2, ale náskok neuhlídali a zápas dospěl do prodloužení. V něm pak Jets zápas rozhodli ve svůj prospěch. V dresu Ducks se neprosadil český útočník Ondřej Kaše.

Gólman Petr Mrázek pomohl Carolině dvaceti úspěšnými zásahy k vítězství nad Nashvillem 6:3. V dresu vítězů zářil finský mladík Sebastian Aho, když zaznamenal hattrick. Trefil se v přesilovce a na konci utkání i v oslabení. To skóroval do prázdné klece. Aho si připsal i jednu asistenci.

"Je to pro nás důležitá výhra, protože jsme se přiblížili příčkám z nichž se jde do play off," těšilo po utkání Petra Mrázka, který proti Nashvillu slavil šestou výhru v řadě. "Jsem rád, že ta šňůra pokračuje. Já tuhle sérii nesledoval, ale po zápase mi to psal Petr Čech i další známí," usmál se Mrázek.

Vancouver na domácím ledě vyhrál nad Floridou 5:1, ale duel byl dlouho vyrovnaný. Panteři ve 46. minutě srovnali na 1:1 a čekala se dramatická koncovka. Jenže ta se nekonala. Canucks se totiž brzy dostali opět do vedení a hostům následně v závěru nevyšla hra bez brankáře. Dvakrát inkasovali do prázdné klece a vítězství Vancouveru ještě podtrhl jedenáct sekund před koncem dalším gólem Markus Granlund.

Brankář David Rittich sice tentokrát zůstal na střídačce Calgary v roli náhradníka, ale tým Flames doma bez problémů zvítězil nad Arizonou rozdílem třídy 7:1. U třetí branky vítězů, kterou vstřelil Matthew Tkachuk, si připsal asistenci český útočník Michael Frolík. Na 4:1 zvyšoval Johnny Gaudreau a i v tomto případě asistoval Frolík.