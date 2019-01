To se jen tak nevidí! Nejlepšího obránce minulé sezony NHL zranil rozhodčí

Pro nejlepší tým celé NHL to byla dost trudná neděle. Nejenže hokejisté Tampy Bay po jednom z nejhorších výkonů v sezoně prohráli na ledě NY Islanders 1:5, navíc přišli o klíčového obránce. Osmadvacetiletý Švéd Victor Hedman utrpěl zranění hodně kuriózním způsobem.

Držitel Norris Trophy pro nejlepšího zadáka uplynulého ročníku NHL spěchal ve středním pásmu za vyhozeným kotoučem, jenže si nevšiml, že se před ním nachází hlavní rozhodčí Chris Rooney.

Hedman do něj narazil a viditelně otřesený pak zamířil na střídačku. A následně i do kabiny, duel pro něj na začátku druhé třetině předčasně skončil. Kouč Blesků Jon Cooper po utkání pouze uvedl, že Hedman utrpěl zranění v horní části těla. Údajně by ale nemělo jít o otřes mozku.

Mistr světa z roku 2017 Hedman v této sezoně už musel vynechat osm zápasů kvůli zranění, i přesto je s pěti góly a 24 asistencemi v 39 utkáních nejproduktivnějším obráncem Tampy.