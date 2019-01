Hokejový Suárez? Hvězda NHL obvinila protihráče, že ji pokousal

Ve fotbalu se kousnutím do protihráčů několikrát nechvalně proslavil uruguayský útočník Luis Suárez, nyní údajné hryznutí řeší i hokejová NHL. Hvězdný obránce Nashvillu P. K. Subban tvrdí, že ve středečním utkání na ledě Vegas jej kousnul do prstu francouzský forvard Rytířů Pierre-Édouard Bellemare.

K incidentu došlo na konci druhé třetiny duelu po strkanici před brankou Predátorů. „Chtěl jsem Bellemara jen popadnout a oddělit od našeho brankáře Sarose. Tak jsem ho chytil okolo hlavy a on mě kousnul. To je celé. Nevím, co na to říct," vyprávěl kanadský obránce a olympijský vítěz ze Soči po zápase a tvrdil, že mu prst krvácel.

Bellemare ale kategoricky odmítal verzi, kterou novinářům předložil Subban. Ten mu prý přiložil rukavici k puse a vyndal mu z ní chránič zubů.

„Pokud takhle někomu strčíte celou ruku do pusy, je jasné, že ucítíte zuby," tvrdil Bellemare.

Rozhodčí nakonec Bellemarovi žádný trest neudělili, jeho spoluhráč Ryan Reaves vyfasoval dvě minuty za nesportovní chování. Nejhůře paradoxně dopadl Subban, jenž si musel odsedět dvě minuty za hrubost a další dvě za nesportovní chování. „Nevím, jak jsem mohl z celého incidentu vyjít se čtyřmi minutami," kroutil Subban hlavou po utkání, které jeho Nashville vyhrál 2:1.