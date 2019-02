Je to tam. Útočník Bostonu Bruins David Pastrňák (88) slaví gól v utkání NHL.

Radost v podání Philadelphia Flyers. Útočník Claude Giroux (28) slaví na ledě Bostonu gól s Jakubem Voráčkem, jenž mu přihrál do úniku.

Už třicetkrát v této sezoně NHL byla k vidění situace, jak útočník Bostonu David Pastrňák střílí v zámořské lize gól. Naposledy se mu to povedlo proti Philadelphii.

Boston začal dobře a na začátku čtvrté minuty poprvé udeřil „Pasta", když jej našel v přesilové hře při vyloučení Girouxe ideálně Krug. Právě Giroux se však v závěru první třetiny postaral o vyrovnání. Voráček jej poslal parádně do samostatného úniku a hvězda Flyers nezaváhala.

Ve 26. minutě se Pastrňákovi vyplatil důraz před brankou. Dostal se totiž k teči a mohl slavit gól na 2:1. Pro českého snajpra to byla třicátá trefa v sezoně. Tím ale gólové okamžiky pro Bruins skončily.

Radost mohli mít domácí ještě poté, co ve třetí třetině neproměnil trestné střílení Laughton, jenže nakonec se Philadelphii povedlo srovnat skóre. V 51. minutě se v početní výhodě prosadil Lindholm. Asistencí se na akcí podílel opět Čech Voráček.

Prodloužení se hrálo přesně tři minuty a šest sekund. Pak vyloučení Marchanda potrestal gólem mladý obránce Travis Sanheim a bylo hotovo.

Pastrňák v sezoně 2016/17 nastřílel 34 branek v 75 zápasech. O rok později odehrál o sedm soubojů více a střeleckou bilanci si vylepšil o jeden zásah. Na současných 30 tref potřeboval jen 51 duelů a pokud by mu gólový průměr vydržel do konce ročníku, dostal by se na číslo 48.

Dvojnásobný vítěz Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hokejistu roku bodoval ve třetím utkání po sobě, Bruins však ve všech případech prohráli. "Je to těžké. Když jdeme do třetí třetiny s vedením, musíme ho udržet a nesmíme se bát. Dvacet minut je dlouhá doba, zvlášť v hokeji," poznamenal Pastrňák, jemuž se povedlo vstřelit dvě branky v jednom utkání poprvé od 26. listopadu.

Na domácím ledě se nevedlo ani New Jersey, které prohrálo s Rangers 3:4. Přitom Ďáblové šli rychle do vedení zásluhou dvou gólů v přesilových hrách. Dvě sekundy před první přestávkou však snížil Švéd Mika Zibanejad a naznačil Devils, že na snadnou cestu k výhře musí zapomenout.

Stejný hráč pak ve druhé třetině vyrovnal v početní převaze na 2:2. Následně na začátku závěrečné dvacetiminutovky přihrál na gól Kreiderovi a hosté poprvé vedli. New Jersey ještě dokázalo srovnat krok, ale v čase 55:34 se Zibanejad pasoval do role hlavní hvězdy utkání. To totiž vystřelil pro Jezdce vítězství 4:3. Tři asistence posbíral jeho parťák z útoku Mats Zuccarello.

Český útočník Pavel Zacha, stejně jako na druhé straně Filip Chytil, si nepřipsali ani jeden kanadský bod.

V posledním utkání Winnipeg vyhrál nad Columbusem 4:3. Hosté přitom vedli po první třetině 2:1, po čtyřiceti minutách 3:2, ale v závěrečné části hry tým Jets dvěma trefami rozhodl o bodovém zisku. U poražených se neprosadil útočník Lukáš Sedlák.