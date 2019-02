Čeští mladíci pálili, trefili se Pastrňák i Chytil! Bod navíc však bere Rangers. Přestřelku s Ottawou ovládlo Toronto

Důležité vítězství v boji o play off slaví hokejisté New York Rangers, kteří porazili Boston 4:3 po nájezdech. Za domácí si branku připsal Filip Chytil, svou formu potvrdil gólem i David Pastrňák, kterému nahrával Krejčí. Ve druhém dnešním utkání přestřílelo v divokém utkání Toronto Ottawu 5:4.

Jako první rozjásal fanoušky v Madison Square Garden Mika Zibanejad, který v 18. minutě první třetiny přesnou ranou překonal hostujícího gólmana Haláka a poslal Rangers do vedení.

Druhá třetina se však nesla zcela v režii Bostonu. Krátce po polovině zápasu vyrovnal Heinen, o minutu a dvanáct sekund později využil bleskovou kombinaci přesným zakončením Pastrňák a zajistil Bostonu těsný náskok. Havířovský rodák tím bodoval v sedmém utkání za sebou a během série si připsal čtyři góly a osm přihrávek. Pastrňák má na kontě 31 branek a patří mu šestá příčka v tabulce střelců. Druhý Patrick Kane vstřelil o jeden gól více, vede Alexandr Ovečkin s 37 zásahy.

Vedení v 36. minutě ještě navýšil v přesilového hře Bergeron a Bruins šli po druhé třetině do trháku 3:1.

Ani dvoubrankový náskok však Medvědům na výhru nestačil. V 50. minutě snížil na jednobrankový rozdíl Hayes, o tři minuty později se při přesilové hře domácích nejlépe zorientoval před brankou Filip Chytil a vyrovnal na 3:3. "Jen jsme si řekli, že musíme špatnou druhou třetinu hodit za hlavu a že nesmíme hrát stejně i ve třetí," řekl trenér David Quinn.

O bodu navíc pro Rangers se rozhodlo v nájezdech. Za New York se trefili Zibanejad a DeAngelo, Georgijeva v domácí svatyni překonal jen Marchand.

V nájezdech dostali šanci Chytil s Pastrňákem i Krejčím, ani jeden však neuspěl. Boston zůstává v tabulce Východní konference čtvrtý, Rangers jsou dvanáctí.

"Je to k vzteku. Nechali jsme si výhru ve třetí třetině uniknout. Zápas neměl vůbec dojít do prodloužení," zlobil se útočník Bostonu Patrice Bergeron. "Hráli jsme druhý zápas ve druhém dni a v takových situacích je důležité přežít počáteční bouřku, protože soupeř na vás vletí. Zlepšovali jsme se a odehráli dobrou druhou třetinu, ale ve třetí jsme byli hrozní," litoval.

VIDEO: Sestřih zápasu Rangers - Boston

Toronto v přestřelce zdolalo Ottawu

Maple Leafs poslal do vedení v 8. minutě Hyman, do konce první třetiny srovnal Paajarvi. Poprvé se Senátoři dostali do vedení v 22. minutě díky přesné střele Ducheneho, domácí však třemi góly do konce druhé třetiny otočili skóre po brankách Johnssona, Matthewse a Tavarese na 4:2.

Poslední tým Východní konference stihl díky Chabotovi a druhé brance večera v podání Paajarviho vyrovnat, poslední slovo však patřilo Javorovým listům, když se v 50. minutě trefil Rielly a rozhodl o vítězství Toronta 5:4.

"Začali jsme dobře, ale měli jsme pasáže, kdy jsme hráli bezstarostně a vypadalo to, že na to dojedeme. Dobrý tým ale dokáže vyhrávat zápasy, i když nehraje nejlepší a nejpěknější hokej," řekl trenér Toronta Mike Babcock.

Ottawa prohrála popáté za sebou a je poslední v celé soutěži. "Samozřejmě nás mrzí chyby a ztráty puku, které rozhodly. Ale odehráli jsme proti jednomu z adeptů na zisk Stanleyova poháru velmi dobrý zápas. Cítili jsme, že bychom mohli i vyhrát. To je pozitivní," uvedl obránce Senators Thomas Chabot.

VIDEO: Sestřih zápasu Toronto - Ottawa