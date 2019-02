Skvělá zpráva pro Zadinu! V NHL dostane šanci ještě v této sezoně

Fanoušci Detroitu si od něj jako šestky loňského draftu NHL hodně slibovali, jenže devatenáctiletý český hokejový útočník Filip Zadina po předsezonním přípravném kempu putoval na farmu do Grand Rapids a u Rudých křídel zatím v soutěžním utkání příležitost nedostal. To se však změní. Generální manažer Red Wings Ken Holland se nechal slyšet, že chce, aby pardubický odchovanec odehrál do konce probíhajícího ročníku několik utkání v NHL.

„Nevím, kdy k tomu dojde ani kolik zápasů to bude. Myslím si ale, že je důležité, aby během letní pauzy už měl nějaký zápas v NHL na svém kontě a zjistil tak, o čem NHL je," prohlásil Holland pro mlive.com.

K Zadinovu debutu v NHL by patrně mělo dojít v průběhu března. Po 25. únoru, kdy je v NHL uzavírka přestupů, může každý klub NHL povolat do svého týmu až čtyři hráče z farmářské AHL.

Filip Zadina

Profimedia.cz

V ní křídelní útočník vstřelil v 39 zápasech 11 branek a přidal 12 asistencí, což z něj činí pátého nejproduktivnějšího hráče Grand Rapids. V klubovém hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech je však s minus čtrnácti nejhorší...

„Má dobrou sezonu. Odehrál některé opravdu velmi dobré zápasy, v jiných zase nebyl tak velkým faktorem. To je ale součást vývojového procesu, je mu teprve devatenáct a nastupuje proti spoustě hráčů mezi 23 a 29 roky. Ti jsou vyšší, silnější a zkušenější," soudí Holland.

Hokejový útočník Filip Zadina.

Vlastimil Vacek, Právo

Podle něj si Zadina po minulé sezoně strávené v juniorské QMJHL v Halifaxu musel v seniorské AHL nejobtížněji zvykat především na urostlejší protihráče a zároveň na fakt, že na ledě nemá zdaleka tolik prostoru.

„Má teď před sebou opravdu důležitý rok, co se týče pochopení, jak náročný profesionální hokej je. Jak důležité je chodit v létě do posilovny a dobře se připravit na sezonu," apeluje generální manažer Detroitu na Zadinu, o jehož kvalitách však nemá pochyb.

„Věřím, že bude dávat góly v NHL. Nemůžu vám říct, kdy to tak bude. Musím si být jistý, že uděláme to, co je v nejlepším zájmu hráče, nikoliv týmu nebo v zájmu něčeho, kvůli čemuž bychom prodali víc lístků. Všechno musí být podnikáno ve prospěch vývoje mladého hráče. Je třeba uvést ho do pozice, aby se stal tak dobrým, jak jen může být, a naplnil všechen svůj potenciál," uvědomuje si Holland.

Syn s otcem. Filip Zadina a Marek Zadina, bývalý hokejista a dnes asistent trenéra Varadi v Třinci.

hcocelari.cz

Zadina sice v minulosti neskrýval zklamání, že se mu nepodařilo udělat první tým, o to víc se ale snaží v AHL přesvědčit, že by si šanci v NHL zasloužil. „Pořád jsem tady v Grand Rapids a chci předvádět nejlepší hokej, kterého jsem schopný. Potom, pokud budu povolán do prvního týmu, budu zase odvádět to nejlepší a hokejem se bavit," slibuje český útočník.

„Není otázka pro mě, jestli si Filip Zadina zaslouží povýšení do NHL. Když ho ale denně vidím, jak se snaží a pracuje, myslím, že by si v určitém okamžiku zasloužil dostat šanci (v NHL)," má jasno trenér Grand Rapids Ben Simon.