Rozhodčí předvedl ukázkový karate úder. Hokejista dostal ránu a šel k zemi

Dostal ránu, kterou nečekal. Skácel se k zemi, jako by ho trefil profesionální bojovník. Kanadský útočník Jamie Benn je zvyklý na tvrdé souboje v NHL. V úterním duelu mezi týmy Florida Panthers a Dallas Stars ho ale k zemi poslal neobvyklý protivník. Čárový rozhodčí nešťastně rozpažoval u modré čáry zrovna ve chvíli, kdy kolem projíždělo levé křídlo Dallasu. Sudí trefil Benna přímo do obličeje a hokejista letěl k ledu.

Tohle kapitán Stars ještě nezažil. Běžela první třetina zápasu. Benn, který nastupuje za texaský tým nepřetržitě od roku 2009, napadal rozehrávku soupeře a po krátkém kolečku v útočném pásmu se vracel zpět na svou polovinu kluziště.

Čárový sudí seděl na mantinelu, aby nepřekážel ve hře. Nakonec ale zasáhl do hry mnohem víc, než by si sám přál. Ve chvíli, kdy se kolem něj proháněl devětadvacetiletý forward Dallasu, rozpažil tradičním signálem rozhodčího a hokejistu zasáhl tvrdě do obličeje. Úsměvům na střídačce předcházela skládka na led, takže dynamiku rána sudího rozhodně měla.

Humorná situace vykouzlila úsměv na tváři fanouškům, komentátorům i samotnému hokejistovi, který je držitelem zlaté olympijské medaile ze Soči a který v sezóně 2014/2015 vyhrál kanadské bodování základní části NHL.

Fanoušci v BB&T Center krom netradiční vsuvky sledovali i prohru svého týmu v poměru 0:3. Anton Khudobin, náhradní brankář Dallasu, si připsal čisté konto a 30 zásahů.

Hokejisté Stars drží 6. místo Západní konference a před závěrečnými boji o play off mají slušnou pozici s šestibodovým náskokem. To Florida je v opačném rozpoložení, na divokou kartu ztrácí 11 bodů a do závěrečných soubojů o Stanley Cup s velkou pravděpodobností již tradičně nezasáhne.