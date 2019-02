Crosby opět pokořil McDavida. Pittsburghu se povedl obrat. Anaheim zastavil hrozivou sérii

Edmonton začal lépe a v páté minutě se ujal vedení, když McDavid v přečíslení dvou na jednoho uvolnil skórujícího Leona Draisaitla. Pittsburgh skóre otočil v úvodu prostřední části. Bryan Rust vyrovnal v oslabení a Teddy Blueger se prosadil z předbrankového prostoru. Za stavu 2:1 chytil Murray do lapačky trestné střílení McDavidovi.

"Je to proti němu těžké. Ve svém repertoáru má asi sto způsobů, jak zakončit. Zůstal jsem jako vždy trpělivý, čekal jsem na jeho první pohyb a měl jsem štěstí," řekl Murray. McDavid při nájezdu najížděl pomalu z levé strany a poté rychle vystřelil zápěstím. "Vím, že tohle dělá celkem často," podotkl Murray, že tento způsob provedení znal.

Domácí kapitán Sidney Crosby označil neproměněné trestné střílení za klíčový okamžik, McDavid řekl, že z toho vyvodí důsledky. "Asi věděl, co udělám. Musím najít něco nového," řekl lídr Edmontonu. "Měli jsme hromadu šancí, abychom vyrovnali. Já sám jich měl několik. Oni měli čtyřminutovou pasáž, ve které dali dva góly, a pak to udrželi. Je to frustrující. Odehráli jsme dobrý zápas a zasloužili si bodovat," podotkl.

Výhru stvrdil při závěrečné power play Jarred McCann a také další vzájemný souboj dvou velkých hvězd Crosbyho a McDavida skončil vítězstvím hvězdy Pittsburghu. Oba si v utkání připsali shodně po jedné asistenci a většinu času nastupovali proti sobě.

"Hrát proti němu je velká výzva. Těžko se brání. Můžete být pozičně na správné místě, ale rychlostí vás stejně dokáže dostat do problémů," vyzdvihl Crosby hru McDavida, který v této sezoně bodoval ve 48 z 55 odehraných utkání. Stejná věc se povedla v minulosti jen dvěma hráčům - Mariu Lemieuxovi a Waynu Gretzkému.

Pittsburgh, do jehož základní sestavy se nevešel Simon, drží v tabulce Východní konference poslední postupové místo a před Carolinou zvýšil náskok na rozdíl tří bodů.

Anaheim zastavil hrozivou sérii porážek. Po sedmi prohrách dokázal urvat hubené vítězství 1:0 v souboji s Vancouverem.

Debut Boba Murrayho v roli trenéra tak skončil úspěšně. Anaheim doma uspěl po více než dvou měsících. Murraymu, který v klubu pracuje jedenáct let jako generální manažer, vyšla sázka na gólmana. Kevin Boyle, který startoval v NHL poprvé od úvodní minuty, chytil všech 35 střel.

Anaheim šel do utkání se sérií sedmi proher, po kterých se propadl na dno Západní konference. Jediný gól zápasu dal v sedmé minutě Jakob Silfverberg. V brance hostů chytal uzdravený Jacob Markström, jemuž kryl záda Marek Mazanec. Vancouver získal českého gólmana před dvěma dny z Rangers výměnou za volbu v sedmém kole draftu v roce 2020.

Kučerov vládne produktivitě NHL

Rus Nikita Kučerov vede produktivitu NHL o šest bodů před druhým Američanem Patrickem Kanem z Chicaga a třetím Kanaďanem Connorem McDavidem z Edmontonu. Pětadvacetiletý Kučerov nasbíral v 57 zápasech 88 bodů za 25 branek a 63 asistencí.

Patrick Kane zaznamenal v 56 duelech 33 gólů a 49 přihrávek a držitel Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování z minulých dvou let McDavid si připsal v 55 utkáních 31 branek a 51 asistencí.

Zraněnému českému útočníkovi Davidu Pastrňákovi z Bostonu patří 13. místo s 66 body za 31 gólů a 35 přihrávek z 56 duelů. V tabulce střelců se dělí o sedmou pozici.

Výsledky NHL: Pittsburgh - Edmonton 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Branky: 23. Rust, 27. Blueger, 59. McCann - 5. Draisaitl. Střely na branku: 34:39. Diváci: 18 570. Hvězdy zápasu: 1. Murray, 2. Rust, 3. Blueger (všichni Pittsburgh). Anaheim - Vancouver 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Branka: 7. Silfverberg. Střely na branku: 22:35. Diváci: 17 174. Hvězdy zápasu: 1. K. Boyle, 2. Silfverberg, 3. H. Lindholm (všichni Anaheim).

Kanadské bodování NHL: 1. Kučerov (Tampa Bay) 57 88 (25+63) 2. P. Kane (Chicago) 56 82 (33+49) 3. McDavid (Edmonton) 55 82 (31+51) 4. J. Gaudreau (Calgary) 56 77 (29+48) 5. Rantanen (Colorado) 56 75 (24+51) 6. MacKinnon (Colorado) 56 74 (29+45) 7. Point (Tampa Bay) 56 72 (33+39) 8. Marchand (Boston) 56 69 (22+47) 9. Scheifele (Winnipeg) 57 68 (30+38) 10. Wheeler (Winnipeg) 57 68 (12+56) 11. Draisaitl (Edmonton) 56 67 (33+34) 12. Marner (Toronto) 56 67 (20+47) 13. Pastrňák (Boston) 56 66 (31+35) 14. Stamkos (Tampa Bay) 57 66 (30+36) 15. Crosby (Pittsburgh) 54 66 (24+42) 16. Monahan (Calgary) 56 65 (29+36) 17. Ovečkin (Washington) 56 64 (38+26) 18. E. Lindholm (Calgary) 56 64 (24+40) 19. Aho (Carolina) 57 64 (24+40) 20. Panarin (Columbus) 53 64 (22+42) 38. Hertl (San Jose) 52 53 (26+27) 61. Voráček (Philadelphia) 57 49 (14+35) 69. Krejčí (Boston) 57 46 (14+32) 128. Vrána (Washington) 57 33 (17+16)

Další čeští hokejisté: Palát (Tampa Bay) 39 21 (7+14) Simon (Pittsburgh) 48 21 (7+14) O. Kaše (Anaheim) 30 20 (11+9) Faksa (Dallas) 56 20 (9+11) Chytil (NY Rangers) 55 19 (10+9) Frolík (Calgary) 39 18 (11+7) Kempný (Washington) 54 18 (5+13) Zacha (New Jersey) 51 16 (11+5) Kämpf (Chicago) 50 16 (3+13) Gudas (Philadelphia) 55 13 (2+11) Nosek (Vegas) 51 12 (6+6) Radil (San Jose) 29 10 (6+4) Hronek (Detroit) 23 10 (3+7) Sobotka (Buffalo) 53 10 (3+7) Jaškin (Washington) 34 8 (2+6) Šimek (San Jose) 28 8 (1+7) Polák (Dallas) 53 7 (1+6) Rutta (Chicago) 23 6 (2+4) Sedlák (Columbus) 39 5 (3+2) Frk (Detroit) 25 5 (1+4) Hyka (Vegas) 17 4 (1+3) Hanzal (Dallas) 7 2 (1+1) Nečas (Carolina) 7 2 (1+1) Plekanec (Montreal) 3 1 (1+0) Jeřábek (St. Louis) 1 0 (0+0) Francouz (Colorado) 2 0 (0+0) J. Zbořil (Boston) 2 0 (0+0) Šustr (Anaheim) 5 0 (0+0) Šulák (Detroit) 6 0 (0+0) Neuvirth (Philadelphia) 7 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 27 0 (0+0) Rittich (Calgary) 34 0 (0+0)

Brankáři: David Rittich (Calgary) odchytal v 34 zápasech 1850:46 minut, inkasoval 82 branek, má průměr 2,66 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 91,1 procenta a jednou udržel čisté konto. Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 27 zápasech 1602:50 minut, inkasoval 73 branek, má průměr 2,73, úspěšnost 89,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal v sedmi zápasech 365:38 minuty, inkasoval 26 branek, má průměr 4,27 a úspěšnost 85,9 procenta. Pavel Francouz (Colorado) odchytal ve dvou zápasech 61:11 minuty, inkasoval dvě branky, má průměr 1,96 a úspěšnost 94,3 procenta.