Vrána zastínil Hertla a pomohl zničit San Jose! Lídr NHL smetl dallaské hvězdy, Palát pomohl dvěma body

O vítězství Tampy rozhodla už první třetina, kterou domácí vyhráli jasně 4:0. Ve druhé přidali další dvě branky. Tři body za dvě branky a asistenci si připsal Steven Stamkos, ještě o bod víc za gól a tři nahrávky pak Nikita Kučerov. Dvě asistence zaznamenal i Ondřej Palát.

Palát vynechal předchozí dva zápasy kvůli zranění v horní části těla. První bod získal v přesilové hře, v níž křížným pasem uvolnil Stevena Stamkose, který střelou z první trefil odkrytou branku. U gólu na 3:0 posunul český útočník ve středním pásmu puk na rozjetého Stamkose, jehož přihrávku za obranu Dallasu šikovně usměrnil Tyler Johnson.

Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov si upevnil pozici nejproduktivnějšího hráče soutěže gólem a třemi asistencemi a pošesté v sezoně zaznamenal v jednom utkání alespoň čtyři body. Od ročníku 1994/95 odehráli během sezony jen Mario Lemieux a Jaromír Jágr více zápasů, v nichž si připsali čtyři a více bodů.

Tampa vede tabulku Východní konference s patnáctibodovým náskokem před Torontem, s 90 body je zároveň nejlepším týmem NHL. Dallas je v Západní konferenci na sedmém místě.

VIDEO: Sestřih zápasu Tampa - Dallas

Greiss vychytal nulu proti Columbusu

Ani jednu radost ze vstřelené branky nepovolil hokejistům Columbusu také Thomas Greiss v brance Islanders, který tak mohl se svými spoluhráči slavit výhru 3:0. Velkou zásluhu na vítězství Ostrovanů měl především Casey Cizika, který se postaral o obě úvodní trefy zápasu, třetí pak přidal Josh Bailey. Islanders patří v tabulce Východní konference třetí místo, Columbus je sedmý.

VIDEO: Sestřih zápasu Columbus - Islanders

Calgary veze z Floridy bod

Bez Davida Ritticha v brance nastoupili hokejisté Calgary na ledě Floridy a domů si odvezli bod za prohru po samostatných nájezdech 2:3. Prodloužení zajistil Plamenům v 58. minutě Elias Lindholm, v samostatných nájezdech pak překonal Smitha v brance Calgary Barkov a Trocheck, na druhé straně byl úspěšný jen Monahan. Flames i přes porážku vedou tabulku Západní konference, Florida je ve Východní konferenci na dvanáctém místě.

VIDEO: Sestřih zápasu Florida - Calgary

Binnington zářil v brance St. Louis

Další čisté konto v dnešních zápasech zaznamenal i Jordan Binnington v brance St. Louis Blues, který tak mohl se spoluhráči oslavit klidnou výhru 4:0 na ledě Arizony. Dvě branky si v dresu vítězů připsal Tarasenko, po jedné přidali Edmundson a Bortuzzo.

VIDEO: Sestřih zápasu Arizona - St. Louis

Detroit vydřel výhru nad Ottawou

Druhé vítězství v řadě si připsali hokejisté Detroitu, když před vlastními fanoušky porazili poslední tým Východní konference Ottawu 3:2. Všechny branky padly v úvodních dvou třetinách, za Red Wings se trefili dvakrát Athanasiou, vítěznou trefu si připsal Nielsen. I přes výhru jsou Rudá křídla až na čtrnáctém místě Východní konference daleko od pozic zajišťujících účast v play off.

VIDEO: Sestřih zápasu Detroit - Ottawa

Důležitá výhra pro Colorado

Cennou výhru na ledě Winnipegu si připsalo Colorado, když zvítězilo 4:1 a přiživilo tak své naděje na účast v play off. Základ svému vítězství položili hokejisté Avalanche v první třetině, kterou vyhráli po brankách Toninata a Landeskoga 2:1. Ve druhé třetině navýšil náskok Compher gólem v oslabení, čtvrtou trefu si připsal v 57. minutě Andrighetto. Za domácí se trefil jen Tanev. Jets jsou v tabulce Západní konference druzí o skóre za vedoucím Calgary, Lavinám patří desáté místo.

VIDEO: Sestřih zápasu Winnipeg - Colorado

Nashville si poradil s Montrealem

Vítězství 3:1 slaví hokejisté Nashvillu, kteří porazili na vlastním ledě Montreal. O branky Predators se postarali Hartman, Boyle a Arvidsson, jedinou přesnou trefu Montrealu má na svědomí Tatar.

VIDEO: Sestřih zápasu Nasvhille - Montreal

Důležitá výhra pro Chicago

Důležité dva body v boji o play off si připsalo Chicago, které porazilo New Jersey Devils 5:2. Daleko lépe přitom do zápasu vstoupili Ďáblové, kteří po brankách Seversona a Zajace vedli 2:0, to však byli také jediné jejich branky v utkání. Do konce první třetiny snížil Kane, ve druhé třetině se o obrat postarali Caggiula a Toews. V závěrečné části podtrhli osud Devils Anisimov a ve vlastním oslabení Saad. Chicago je v tabulce Západní konference jedenácté, New Jersey ve Východní konferenci předposlední patnácté.

VIDEO: Sestřih zápasu Chicago - New Jersey

Gólová přestřelka ve Vegas

Devět branek viděli diváci v Las Vegas, šest z nich však k smutku většiny z nich skončilo v brance Knights. V první třetině se trefil jen Johnsson, který tak zajistil Torontu vedení, v prostřední části však padly hned čtyři góly. Za domácí se trefili Stastny a Lindberg, kteří otočili průběh zápasu pro Vegas.

To však trvalo jen chvíli. Branky Marleaua a Matthewse vrátily náskok Torontu, které tak po dvou třetinách vedlo 3:2. Gólová přestřelka pokračovala i ve třetí třetině, kdy na 3:3 vyrovnal Karlson, pak však už vládly Javorové listy. Rielly, Matthews a Marner tak rozhodli o výhře hostů 6:3. Toronto si drží druhé místo ve Východní konferenci, Vegas jsou v Západní konferenci pátí.

VIDEO: Sestřih zápasu Las Vegas - Toronto

Vrána pomohl k vysoké výhře Washingtonu

Cennou výhru 5:1 si z ledu San Jose vezou hokejisté Washingtonu. K důležitým bodům přispěl brankou a asistencí Jakub Vrána, za domácí se tentokrát neprosadil Tomáš Hertl. Žraloci přitom do zápasu vstoupili lépe, když se už ve třetí minutě prosadil Labanc. Hosté však ještě do konce první třetiny díky brance Oshieho z přesilové hry a Vrány skóre otočili.

Vránův osmnáctý gól v sezoně byl vítězný, protože dostal i se štěstím Washington do vedení 2:1. Českému hokejistovi zblokoval obránce v přečíslení tři na dva přihrávku, ale puk se k Vránovi odrazil a poslal ho z mezikruží nad vyrážečku Martina Jonese. Vrána ještě asistoval u čtvrtého gólu a v posledních šesti zápasech zaznamenal šest bodů (3+3).

Ve druhé třetině navýšil náskok hostů Ovečkin, druhou branku večera a už třetí bod si připsal Oshie. Definitivní podobu výsledku dal gólem do prázdné branky Wilson. Sharks si i přes prohru drží třetí místo v Západní konferenci, Washington je ve Východní konferenci pátý.

VIDEO: Sestřih zápasu San Jose - Washington

Mizérie Los Angeles pokračuje

Až samostatné nájezdy musely rozhodnout zápas mezi Los Angeles a Vancouverem. Z bodu navíc se nakonec radovali po vítězství 4:3 Canucks. Králové si tak připsali třetí porážku v řadě a zůstávají nejhorším týmem Západní konference. Vancouver si výhrou naopak zvýšil šance na play off, když mu v Západní konferenci patří deváté místo.

VIDEO: Sestřih zápasu Los Angeles - Vancouver