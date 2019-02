Divoká přestřelka v NHL. Devět gólů v první třetině! V dramatickém závěru triumfovalo Chicago

Napadaly tam jak švestky a diváci měli gólové hody. Pondělní utkání NHL Mezi Chicagem Blackhawks a Ottawou Senators nabídlo nevídané střelecké představení. Devět branek padlo během první třetiny. Ani jeden z gólmanů nevydržel v kleci do druhého dějství. V dramatickém závěru si Indiáni pohlídali vedení a v celkovém skóre 8:7 stvrdili verdikt nad trápící se Ottawou.

„Tenhle zápas byl přesně to, čemu se říká noční můra všech gólmanů. Platilo to pro obě strany," uvedl pro americké novináře náhradní brankář Cam Ward. Ten se dostal do brankoviště poměrně brzy, když v 8. minutě zápasu střídal Collina Deliu. Ten se poroučel po třech rychlých trefách soupeře.

Jenže totéž platilo i na druhé straně. Švédský brankář Anders Nilsson vydržel na ledě jen o pět minut déle. Když rozhodčí poslal oba týmy do šatny k odpočinku před druhým dějstvím, na světelné tabuli svítilo skóre 5:4 pro Blackhawks.

V dalších částech utkání už tolik branek nepadalo. Ve třetí třetině vedli Indiáni 8:5 a vypadalo to, že zápletka je vyřešena. Thomas Chabott přesto vrátil dvěma přesnými zásahy Senátory do hry a vyrovnání bylo na dostřel. V infarktovém závaru pár vteřin před koncem ale Matt Duchene nedokázal trefit zcela odkrytou klec a obrat se nekonal.

Náhradní brankář Ottawy Craig Anderson se dostal do brány už v první třetině. Do konce utkání za svá záda pustil čtyři střelecké pokusy.

Jeff Haynes, ČTK/AP

Pravé křídlo Blackhawks Patrick Kane díky brance a dvěma asistencím natáhl svou úctyhodnou sérii na 18 zápasů v řadě s bodovým zápisem. Ne nadarmo mu patří druhá příčka kanadského bodování celé soutěže s 90 body.

Zatímco Blackhawks svedou v následujících týdnech tvrdý souboj o možnost utkat se o Stanley Cup, Ottawě schází do konce ročníku odehrát třiadvacet duelů a na divokou kartu ztrácí 20 bodů, je nejhorším celkem celé soutěže a její šance na play off už se pohybují spíše v teoretických rovinách.