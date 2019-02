Boston řádí i bez Pastrňáka! Skvělý Krejčí bodoval v pátém utkání v řadě, prosadili se i Frolík a Hronek

Čtyřmi zápasy pokračovaly v NHL boje o blížící se play off. Výbornou formu potvrdili hokejisté Calgary, kteří si doma poradili s New York Islanders 4:2, dařilo se i Coloradu, které smetlo Winnipge jasně 7:1. Výhru 5:4 v prodloužení slaví i Chicago, když vyhrálo v Detroitu. Sedmou výhru v řadě si připsali i hokejisté Bostonu, kteří po samostatných nájezdech vyhráli na ledě Las Vegas 3:2. Prosadili se Michael Frolík, Filip Hronek i David Krejčí, který bodoval s pátém utkání v řadě.

Parádní formu potvrzují i nadále hokejisté Calgary, kteří si poradili s New York Islanders 4:2. V brance Flames dostal na úkor Davida Ritticha přednost počtvrté za sebou Mike Smith.

Základy svého vítězství začaly Plameny budovat už v první třetině, kterou vyhrály po brankách Backlunda a Hamonica 2:0. Asistenci si při brance švédského útočníka připsal i Michael Frolík, který tak bodoval potřetí v řadě.

Islanders stáhli dvoubrankový náskok Calgary, na body to však nakonec nestačilo

Naději pro Ostrovany vykřesal ve druhé třetině Cizikas, který snížil na 1:2. A když na začátku třetí třetiny vyrovnal na 2:2 Lee, zdálo se být na drama zaděláno.

Domácí však nehodlali o výsledku utkání diskutovat, v 47. minutě jim vrátil vedení Jankowski, o 29 sekund později dal definitivní podobu výsledku z přesilové hry Gaudreau.

Calgary si drží v Západní konferenci první místo, Islanders jsou ve Východní konferenci čtvrtí.

Chicago urvalo výhru v prodloužení

Hodně mizerně vstoupili do zápasu s Chicagem hokejisté domácího Detroitu. Red Wings totiž po úvodních dvaceti minutách prohrávali 1:3, když se o branky Černých jestřábů postarali Anisimov, Saad a DeBrincat.

Jedinou radost Rudých křídel v úvodní části zařídil Larkin, asistenci si při jeho trefě připsal Filip Hronek. A když ve druhé třetině zvýšil na 4:1 pro hosty Kane, zdálo se, že domácím už nic nepomůže.

Chicago vyhrálo na ledě Detroitu 5:4 po prodloužení

Rudým křídlům však závěrečná třetina vyšla skvěle. Svou druhou brankou v utkání snížil v 45. minutě na 2:4 Larkin, o minutu a čtyři sekundy později vyděsil hosty v přesilové hře Athanasiou a dokonalou sprchu pro Chicago zařídil čtyřiadvacetiletý Kanaďan v 59. minutě, kdy se postaral o vyrovnání.

K dokonalému obratu tak domácím chybělo jen zvládnout prodloužení, v něm se však podruhé v zápase trefil Kane a zajistil bod navíc pro Blackhawks. Patrik Cane se tak bodově prosadil už v devatenáctém utkání v řadě. Po Nikitu Kučerovovi druhý nejproduktivnější hráč NHL prožívá nejdelší bodovou sérii od sezony 2015/2016, kdy bodoval ve 26 zápasech v řadě.

"Pořád musíme pracovat na naší hře, jelikož stále není tam, kde by měla být, abychom byli schopní v play off konkurovat. Musíme hrát lépe, protože na konci sezony potřebujeme body," prohlásil trenér Blackhawks Jeremy Colliton.

Chicagu patří v tabulce Západní konference devátá příčka, Detroit je ve Východní konferenci čtrnáctý prakticky jen s minimální nadějí na postup do play off.

Winnipeg odjel s debaklem

Takovému výprasku pro favorizovaný Winnipeg nic nenasvědčovalo. V první třetině utkání s Coloradem diváci branku neviděli, radovat se mohli až v té prostřední, kdy po brankách Soderberga a Rantanena vedly Laviny 2:0.

Ta pravá střelecká show se však odehrála ve třetí části. Nejdříve macKinnon a Calvert zvýšili už na 4:0, pak se ke slovu poprvé a naposledy dostali hosté, když se v přesilové hře prosadil Connor. Všechny tři branky třetí části padly v úvodních dvou minutách, tím to však nekončilo.

Hokejisté Winnipegu smetli Colorado ve třetí třetině

V 46. minutě popáté překonal Hellebuycka domácí Jost, děsivou třetí třetinu pro hosty, ve které dostali pět gólů, pak završili Landeskog a Greer. Winnipeg je v tabulce Západní konference třetí, Colorado osmé.

Jízda Bruins pokračuje

V posledních šesti zápasech nepoznali hokejisté Bostonu přemožitele a s tímto sebevědomím vstoupili i do utkání proti Vegas Golden Knights. Jistotu Bruins ještě přiživila po nahrávce Davida Krejčího branka DeBruska, který poslal hosty ve 12. minutě do vedení. Do konce první části však stihl v 19. minutě vyrovnat Smith a do kabin se tak šlo za stavu 1:1.

Ve druhé třetině se fanoušci branek nedočkali, na ty si musely počkat až do závěrečné části. Nejdříve se však radovali opět hosté, když se trefil Marchand. Vedení Medvědů však trvalo pouhých 27 sekund.

Boston vyhrál na ledě Las Vegas po samostatných nájezdech

O bleskové vyrovnání se k radosti většiny diváků postaral Schmidt. Ve zbytku zápasu ani v prodloužení již branka nepadla, o výsledku tak musely rozhodnout samostatné nájezdy.

O bodu navíc pro Bruins rozhodla až sedmá série. Za domácí se prosadil jen Karlsson, na druhé straně uspěli DeBrusk a vítěznou trefu si připsal Backes.

"Věděli jsme, že Vegas má velmi dobrý tým. Hráli jsme dobře v obraně. V téhle části sezony nezáleží na tom, jak ty dva body získáte. Ať už vyhrajete jakkoliv, posílí vás to," řekl Krejčí, jenž během posledních pěti utkání nastřádal deset bodů za dvě branky a osm nahrávek.

