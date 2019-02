Gól, na který nezapomene. Střílet někdo jiný, měl bych zlomenou čelist, tušil kapitán Caroliny

Na utkání na ledě Floridy kapitán hokejistů Caroliny Justin Williams jistě dlouho nezapomene. A to nejen kvůli dvěma gólům a asistenci, kterými zásadní měrou přispěl k výhře 4:3 Hurikánů. Svou první trefu, kterou v šesté minutě otevřel skóre, totiž zaznamenal obličejem...

Kapitán Caroliny Justin Williams poté, co vstřelil Floridě gól obličejem.

Sedmatřicetiletý útočník, který ve své kariéře vyhrál hned třikrát Stanleyův pohár, si od zadního mantinelu vybruslil před brankáře Panterů Reimera, když jej do obličeje zasáhl puk, který vypálil jeho spoluhráč Brett Pesce.

Kotouč nakonec zapadl do branky, Williams ale svůj zásah neslavil. V bolestech chvíli zůstal ležet na ledě, aby pak v předklonu okamžitě zamířil do kabiny, kde mu lékaři museli zastavit krvácení. Po pár minutách se ale vrátil do hry a ve 43. minutě nakonec vstřelil vítězný gól.

„Díkybohu, že střílel Pesce. Kdyby to totiž byl někdo jiný, pravděpodobně bych teď měl zlomenou čelist," vtipkoval Williams. „Teď bezprostředně po zápase se už cítím lépe, ale pár dní mě to ještě určitě bude bolet," usmíval se kanadský dvojnásobný mistr světa.