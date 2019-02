Dojemná reakce na odchod báječného parťáka. Zdrcený Lundqvist nemohl zadržet slzy

Byl jedním ze symbolů NY Rangers. Norský hokejový útočník Mats Zuccarello spojil celou svou kariéru v NHL s Jezdci, za devět sezon za ně odehrál přes 500 zápasů a v minulých třech ročnících byl i jejich nejproduktivnějším hráčem. V sobotu byl ale hobit, jak se 171 centimetrů vysokému forvardovi přezdívá, vyměněn do Dallasu. Hráči Rangers, převážně ti služebně nejstarší, Zuccarellův odchod vstřebávali hodně těžce. Zejména pak Henrik Lundqvist.

Zkušený švédský gólman zažil celých devět Zuccarellových sezon v klubu, sám v něm působí ještě o pět let déle. Oba borce ze severu Evropy pojí velké přátelství, proto byl Lundqvist zdrcený, když se dozvěděl o Norově přesunu do Dallasu.

„Jeden z nejbáječnějších hráčů a parťáků, se kterými jsem kdy hrál. Moc nám pomohl. Budeš nám strašně chybět," napsal Lundqvist na svůj Instagram a zveřejnil fotku, kdy se s Zuccarellem raduje po jednom z vyhraných zápasů.

Po nedělním utkání ve Washingtonu, které Rangers prohráli 5:6 v prodloužení, zámořští novináři chtěli, jestli by Lundqvist nemohl přiblížit, co Zuccarello znamenal pro něj i celý tým na ledě i mimo něj.

A bouráka, který před dvanácti lety vyhrál se Švédskem olympiádu a předloni i mistrovství světa, přepadly emoce. Do očí se mu draly slzy a nebyl schopný vyřknout víc než jen pár slov. „Je to těžké. Dobrý přítel. Omlouvám se. Nemůžu," soukal ze sebe Lundqvist, jenž v roce 2012 vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL.

Zuccarello, jemuž po sezoně vyprší čtyřletý kontrakt celkem na 18 milionů dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem, v té době už zažíval vítěznou premiéru za Dallas na ledě Chicaga (4:3). Začala velmi nadějně, když nejprve připravil úvodní gól zápasu pro Radka Faksu a v prostředním dějství sám vstřelil třetí gól Stars. Později byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Na konci druhé třetiny se ale zranil poté, co rukou zastavil střelu Connora Murphyho, a mimo hru bude minimálně čtyři týdny. „Je to smůla. Zatím nevím, jestli nebudu muset jít na operaci. Hned jsem věděl, že je zle," kabonil se Nor, který ve 47 zápasech probíhajícího ročníku vstřelil 12 gólů a přidal 27 asistencí.