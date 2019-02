Divákům NHL zatrnulo. Obránce trefil pukem svého spoluhráče do hlavy

Tohle muselo bolet! V nedělním utkání NHL mezi celky Arizona Coyotes a Winnipeg Jets došlo k děsivému momentu, který vystrašil celou arénu. Dělová střela od modré trefila do hlavy útočníka Jets Brandona Taneva. Toho sice od nejhoršího zachránila ochranná přilba, arizonské utkání ale nedohrál. Coyotes porazili Jets 4:1.

Levé křídlo Winnipegu Jets Brandon Tanev v péči týmových lékařů poté, co ho do hlavy zasáhla střela spoluhráče Tylera Myerse.

K hrozivému momentu došlo během druhé třetiny. Bek Kojotů Jakob Chychrun popostrčil nenápadným krosčekem do spodní části zad nešťastníka Taneva, který se kvůli tomu skácel k ledu. K jeho smůle se tak stalo zrovna ve chvíli, kdy jeho spoluhráč Tyler Myers vypálil tvrdý projektil od modré čáry. Kanadský útočník se ještě stihl schoulit do klubíčka, jeho hlava ale byla přesně v dráze střely.

Rána letěla obrovskou rychlostí. Ačkoliv kotouč zasáhl Taneva do ochranné přilby, utkání nebyl schopný dohrát. poslední zprávy ale hovoří o tom, že sedmadvacetiletý hokejista by měl být v pořádku.

Podobné momenty připomínají, jak důležité je chránit své zdraví všemi možnými prostředky. Ještě v roce 1979 hrálo s helmou pouze 70 % hráčů NHL. Ve stejném roce ale tehdejší prezident soutěže John Ziegler zavedl pravidlo, že pro všechny nově příchozí hokejisty bude ochranná přilba povinnou součástí výbavy.

Poslední hráč, který nastupoval bez helmy, byl Craig MacTavish. Ten ukončil kariéru v sezoně 1996/97. Později coby kouč dovedl Edmonton Oilers až do finále Stanley Cupu. To už se ale na ledě žádný hráč bez přilby neproháněl. A včerejší incident ukazuje, že je to dobře.