Brassard šel z Floridy do Colorada krátce před vzájemným zápasem

Výměna nepřišla pro Brassarda úplně nečekaně, takže si raději na cestu do Denveru sbalil co nejvíce věcí. "Věděl jsem, že Colorado jedná s mým agentem. Tušil jsem, že se to může stát. Jsem rád, že se teď nemusím nikam trmácet s kufrem a výstrojí," pochvaloval si Brassard, jemuž po výměně zbývalo jen trefit správnou šatnu.

Pro mistra světa z roku 2016 nejsou změny dresu ničím vzácným. Colorado je už jeho třetím týmem v ročníku a šestým za posledních šest let. Brassard má za sebou v NHL dvanáct sezon, v nichž hájil postupně barvy Columbusu, New York Rangers, Ottawy, Pittsburghu a od 1. února do pondělí Floridy. V 766 zápasech nasbíral 447 bodů (172+275).