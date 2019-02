New York mu ležel u nohou, teď český mladík v NHL tvrdě narazil. Kouč se s ním nemazlil

Užíval si báječný start kariéry ve slavné NHL, jednu chvíli mu s trochou nadsázky ležel New York u nohou, jenže teď se musí talentovaný český útočník Filip Chytil nejspíš připravit na méně příjemné období. Ve středečním utkání NHL proti Tampě se nevešel do sestavy Rangers a zdá se, že se do ní znovu jen tak nepodívá.

V listopadu loňského roku Chytil oslňoval zámoří parádními výkony. Když se trefil v pěti zápasech za sebou, což se mimochodem nikdy předtím žádnému českému náctiletému hráči v nejlepší hokejové lize světa nepovedlo, i v zámoří se psalo, že v New Yorku propukla „Chytilmánie".

O tři měsíce později je z pohledu 19letého borce vše trochu jinak. Osm zápasů za sebou vyšel střelecky naprázdno a čtyři duely z pěti skončil s bilancí minus 1.

Rangers’ David Quinn will bench Filip Chytil for an extended period https://t.co/wkiOQlS9OH pic.twitter.com/5Mm0DWifw9 — New York Rangers (@rangersfanclub) 28. února 2019

Kouč Rangers David Quinn před středečním duelem s Tampou oznámil, že plánuje českého útočníka posadit na tribunu na delší čas. Od talentovaného teenagera mu prý chybí větší konzistence ve výkonech.

„Ano. Potřebuji vidět konzistentnější snahu o výkon, kterého vím, že je schopný. Ne že by byl líný, ale myslím si, že součástí křivky růstu mladého hráče je i přehodnocení toho, co opravdu znamená tvrdě makat," vysvětloval své rozhodnutí kouč pro list New York Post.

Here’s Zibanejad being animated with Chytil on Sunday. This continued on the bench, Chytil looked frustrated. Don’t know if it’s related to the effort issues Quinn cited, but it’s certainly possible. #NYR pic.twitter.com/96Q49rymlo — The Garden Faithful (@GardenFaithful) 26. února 2019

„Myslím si, že právě tímto si on prochází. Zažívá to, co mnoho jiných 19letých hráčů. Přehodnocuje to, co znamená tvrdá práce a bojovnost. O tom se nedá diskutovat, to se musí prokazovat každé střídání," nabádal trenér.

Chytil byl před dvěma roky draftován z celkového 17. místa, v této sezóně má na svém kontě deset gólů, dvacet bodů a zápornou statistiku při pobytu na ledě minus 17. V posledních 13 zápasech zaznamenal jen jeden gól a dva body. Vedení klubu věří, že postavit hráče na nějaký čas mimo tým, je pro jeho další růst momentálně tím nejlepším.

David Quinn talking with Filip Chytil and Lias Andersson pic.twitter.com/6y8xgCMimV — Fitz (@FitzGSN_) 23. února 2019

„Nijak mě tohle nepřekvapuje. U 19letých kluků nejde o nic nenormálního, že se dostanou mimo sestavu. V této sezóně nenastoupil do tří zápasů a teď k tomu přidá pár dalších. Nejde o nic velkého. Teď se to tak zdá, protože je to čerstvé, ale až si sedne prach, sezóna skončí a on bude znovu hrát tak, jak od něj očekáváme, nikdo už o tomhle mluvit nebude," mávl rukou Quinn.

„Filip tady předvedl pár skvělých střídání a má na našlápnuto být pro nás skvělým hráčem. To, co prožívá teď, je součástí procesu učení," dodal kouč.