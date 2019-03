Voráček v NHL pálil i přihrával, Palát asistoval, Faksa trefil prodloužení

Voráček poslal Flyers do vedení na ledě Columbusu v polovině čtvrté minuty, když se prosadil v přesilovce a z levého kruhu prostřelil gólmana. Skóroval tak ve třetím utkání NHL v řadě.

Druhý zápis do statistik si schoval český útočník do třetí části hry, v čase 53:12 asistoval u trefy Sanheima, která poslala zápas do prodloužení. Tam ale pro sebe utkání rozhodl tým Blue Jackets. Český obránce Radko Gudas si nepřipsal žádný kanadský bod. Voráček i Gudas zaznamenali dva záporné body do statistiky plus/minus. Oběma týmům byl za stavu 1:1 odvolán gól, Philadelphii kvůli Voráčkovu ofsajdu.

Hokejisté NY Islanders si na domácím ledě s chutí zastříleli proti Torontu. Tým Maple Leafs sice vedl, ale nakonec prohrál vysoko 1:6 a přerušil sérii tří vyhraných duelů.

Zápas pro sebe domácí rozhodli ve druhé třetiny, kterou vyhráli rozdílem tří branek, v závěrečné dvacetiminutovce přidali další dvě.

Boston se doma ujal vedení v utkání s Tampou krátce před polovinou utkání. Na přesilovkovém gólu DeBruska si připsal asistenci i gólman Tuukka Rask. Hubený náskok Bruins pak narostl během divokých 88 sekund ve třetí části hry na 4:0. V čase 51:47 se trefili Accari, pak skóroval o 45 sekund později Bergeron a za dalších 43 sekund Marchand. Jeho úspěšné zakončení pořádně naštvalo brankáře Domingueho, jenž pak vzteky zlomil hokejku o brankovou konstrukci.

Do přestřelky v této fázi utkání pak přispěli jednou i hosté. Za 37 sekund korigovali stav na konečných 1:4, asistenci zaknihoval Ondřej Palát. Český útočník David Krejčí se do zápasových statistik nezapsal.

Ottawa nepotěšila své fanoušky v duelu s Edmontonem. Senátoři sice vedli 1:0, ale nakonec prohráli 2:4. Domácí prohrávali chvíli před koncem jen o gól, pokusili se o hru bez brankáře a do prázdné klece necelé dvě minuty před koncem inkasovali. Tierney navíc inkasoval za nesportovní chování desetiminutový trest.

Arizona vyhrála doma nad Vancouverem 5:2. Hrdinou v dresu vítězů byl zkušený útočník Brad Richardson. Centr třetí řady zaznamenal čtyři branky, tři přihrávky si připsal jeho slovenský parťák Richard Pánik.

"Před zápasem jsem byl naštvaný, protože jsem si nezdříml. Minulý zápas jsem dostal úder do tváře, špatně se mi dýchá. Ale vypadá to, že asi budu muset zavést nový rituál a nebudu si šlofíka už dávat," konstatoval už zjevně spokojený Richardson. Naposledy dal čtyři góly za Coyotes Keith Tkachuk v roce 1997.

Rytíři z Vegas zdolali Floridu v duelu plném zvratů 6:5 po samostatných nájezdech. Hostující Panteři vedli po první třetině 3:1, když u všech zásahů asistoval Huberdeau. Ve druhé dvacetiminutovce už ale zásluhou Barkova jen srovnávali na 4:4. Vítěze neurčila třetí část zápasu (stav 5:5) ani prodloužení, a tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. Jediným úspěšným exekutorem byl domácí Theodore a Rytíři mohli slavit.

V posledním utkání Los Angeles ztratilo vedení 3:2 nad Dallasem a nakonec prohrálo 3:4 v prodloužení. Zásluhu na tom má i český útočník Radek Faksa, jenž v 50. minutě srovnal na 3:3 a vynutil si pro svůj tým prodloužení. V něm Dallas rozhodl o vítězství. Králům z LA tak nepomohly ani dvě trefy a jedna asistence Slovince Anži Kopitara.