Nádherný moment! rozplývá se Zadina nad svou první trefou v NHL

Vypadalo to, že Filip Zadina rozhodne vyrovnaný souboj Rudých křídel s Coloradem. Ve třetí třetině v čase 17:43 vypálil svou typickou střelou z první a překonal gólmana Varlamova. Na přesilovkový gól mu přihrával Filip Hronek a z nerozhodného stavu bylo rázem vedení Detroitu. Nechybělo mnoho a mohla to být vítězná trefa, jenže za necelou minutu vyrovnával Tyson Berrle a v prodloužení utkání zvrátil na stranu Colorada Nathan MacKinnon.

„Je to skvělé, cítím se dobře a doufám, že brzy vyhrajeme nějaké zápasy a bude to ještě lepší," užíval si po utkání svou osobní historickou chvíli Zadina. „Od Filipa Hronka to byla vynikající přihrávka. My dva o sobě na ledě víme. Byl to skvělý moment. Jen je škoda, že jsme nevyhráli," přidal svůj pohled na gól devatenáctiletý borec.

Pardubický odchovanec byl v roce 2018 vybrán týmem Red Wings jako šestka draftu. Tuto sezonu odehrál na farmě za tým Grand Rapid Griffins a v AHL si ve 45 zápasech připsal 31 bodů za 15 gólů a 16 asistencí.

Člena All-Star týmu mistrovství světa juniorů z roku 2018 čeká s největší pravděpodobností v týmu Rudých křídel ještě pět startů. Pokud by totiž přesáhl porci devíti zápasů v NHL, Detroit by se připravil o rok z jeho nováčkovské smlouvy.

Týmu Red Wings se v letošní sezoně vůbec nedaří. Předposlední klub celé NHL si z posledních deseti duelů připsal pouze dvě výhry. Zadina by měl představovat budoucnost týmu, otázkou ale zůstává, kdy se dokáže natrvalo prosadit do sestavy. Jeho tvrdé střely by se Detroitu mohly hodit.