Neuvěřitelný závěr! Boston otočil zápas v poslední minutě a znovu slaví. Hertl se blýskl parádním gólem

Dlouho to vypadalo na to, že hokejisté Bostonu svou vítěznou sérii neprodlouží. Po bezbrankové první třetině se jako první trefili hosté, které poslal v 23. minutě z přesilové hry do vedení Barkov.

Další ránu přichystal pro Medvědy ve stejné herní situaci Huberdeau, který podruhé překonal Raska. K obratu zavelel v polovině zápasu David Krejčí, jenž po perfektní spolupráci s Heinenem zakončoval do odkryté klece.

O vyrovnávací branku se postaral v 49. minutě Bergeron. Panteři šli ještě jednou díky druhé přesné ráně večera v podání Huberdeaua do vedení, Bruins si však smrtící úder schovali do poslední minuty, kdy nejdříve v čase 59:23 vyrovnal z přesilovky Grzelcyk a sedm sekund před koncem rozhodl Bergeron.

VIDEO: Sestřih zápasu Boston - Florida

Chicago hasilo průšvih v nájezdech

Domácí Chicago začalo duel s Buffalem mnohem lépe, když po první třetině vedlo po brankách Keitha a Anisimovova 2:0. Jestřábům však vůbec nevyšla prostřední část. Na jednobrankový rozdíl snížil Vladimír Sobotka, který se nejlépe orientoval v závaru před brankou a dorazil střelu od modré čáry.

Uběhlo jen 82 sekund a v 25. minutě bylo díky Montourovi vyrovnáno. A když se v 27. minutě trefil při vlastním oslabení Bogosian, byli domácí hráči i fanoušci na ručník.

Sobotka se postral o úvodní branku Buffala

David Banks, ČTK/AP

Nabroušené Šavle lehce otupil až v 45. minutě Anisimov, který se postaral o vyrovnání. Divoký zápas však pokračoval. O tři minuty později vrátil Sabres vedení Okposo. Domácí však nesmutnili dlouho, o 37 sekund později poslal zápas do prodloužení Perlini.

V něm branka nepadla, v nájezdech pak byli úspěšnější domácí, kteří se trefili díky Toewsovi, Kaneovi a DeBrincatovi třikrát, za hosty proměnil nájezd jen Eichel. Sabres tak prohráli osmý z posledních deseti duelů.

VIDEO: Sestřih zápasu Chicago - Buffalo





Skvělý Murray vychytal výhru

Vynikající výkon Matta Murrayho v brance Pittsburghu, který pochytal všech 25 střel Columbusu, stál za výhrou Tučňáků 3:0. Domácí si gólový příděl rozdělili rovnoměrně do každé třetiny, skóre otevřel už v 3. minutě z přesilovky Kessel, ve druhé se trefil Bjugstad a poslední slovo měl při power play hostů Crosby, který uzavřel skóre do prázdné branky.

VIDEO: Sestřih zápasu Pittsburgh - Columbus

Bitvu o naději rozhodly nájezdy

Souboj týmů s malou nadějí na účast v play off vyzněl lépe pro Detroit, který porazil na svém ledě New York Rangers 3:2 po nájezdech. Utkání lépe začali hosté, kteří šli díky Buchnewichovi do vedení. Domácí skóre dorovnali ve druhé části, když se trefil Bertuzzi.

V závěrečné části přiblížil Rudým křídlům výhru Athanasiou, proti byl však opět Buchnewich, který srovnal. V prodloužení se diváci branky nedočkali, v nájezdech pak byl jediným úspěšným exekutorem opět Athanasiou, který zajistil pro Red Wings bod navíc.

VIDEO: Sestřih zápasu Detroit - Rangers

Bída Ottawy pokračuje

Hokejisté New York Islanders potvrdili na ledě trápící se Ottawy roli favorita, když vyhráli 4:2. V první třetině řádil v dresu Ostrovanů Filppula, který se postaral o dvě branky svého týmu, za domácí skóroval Tkachuk. Senátoři stihli ve druhé třetině díky Lindbergovi vyrovnat, vítěznou branku si však v 53. minutě připsal Beauvillier, dva body pro hosty pečetil do prázdné branky Cizikas.

VIDEO: Sestřih zápasu Ottawa - Islanders

Neprůstřelný Dubnyk a hattrick Zuckera

Nejlepší tým dosavadního ročníku Tampa Bay podlehla na svém led Minnesotě 0:3. V dresu hostů zářil především gólman Devan Dubnyk, který pochytal všech 25 střel Tampy. Domácí borci budou také dlouho vzpomínat na Jasona Zuckera, který se postaral o všechny branky hostů. Své galapředstavení začal v 11. minutě, další dva zásahy si schoval do závěrečné části.

VIDEO: Sestřih zápasu Tampa Bay - Minnesota

Hattrickem zazářil i Radulov

Výborným výkonem se v brance Dallasu blýskl i Ben Bishop, který nepustil ani jednu z 31 střel Colorada a pomohl tak k výhře Stars 4:0. Druhým hrdinou se stal ruský útočník Alexander Radulov, který se postaral o tři góly svého týmu. Čtvrtou branku přidal Benn.

V boji o play off jsou tak Stars na sedmém místě Západní konference, Lavinám patří desátá příčka.

VIDEO: Sestřih zápasu Dallas - Colorado

Kuemper uhasil Plameny

O další čisté konto v nočních zápasech NHL se postaral Darcy Kuemper ve svatyni Arizony, který kazil večer hokejistům Calgary a byl tak ústřední postavou při výhře svého týmu 2:0. V první třetině se trefil v 11. minutě Keller, skóre na branky chudého zápasu uzavřel v 43. minutě Chychrun.

Flames i přes porážku vedou Západní konferenci, Kojoti jsou devátí.

VIDEO: Sestřih zápasu Arizona - Calgary

Hertlovo sólo snů

Tomáš Hertl otevřel v 7. minutě gólový účet zápasu mezi San Jose a Montrealem. A byla to parádní akce českého útočníka, který vybojoval puk na polovině hřiště a výbornou individuální akcí poslal Žraloky do vedení. Byla to již jubilejní 30. branka exslávistického útočníka v sezoně. Dvoubrankový náskok zajistil domácím Sorensen, hosté stihli do konce úvodní části hry díky Lehkonenovi snížit.

Jistotu vrátil Sharks v 28. minutě Thorton, opět na rozdíl jednoho gólů však snížil v 36. minutě Shaw. Bojovné hosty tak definitivně poslal na kolena Meier v 47. minutě, který zvyšoval na 4:2, skóre pak uzavřel šest sekund před koncem Nyquist.

VIDEO: Sestřih zápasu San Jose - Montreal

Důležitá výhra pro Oilers

Hokejisté Edmontonu si udrželi naději na play off, když porazili na svém ledě Vancouver 3:2. Olejáři rozhodli o své výhře do 22. minuty utkání, kdy vedli 3:0. O branky se postarali Chiasson, Kassian a Nugent-Hopkins. Canucks stihli utkání zdramatizovat, když na rozdíl jediné branky snížili Beagle a v 48. minutě Edler na vyrovnání však už nedosáhli.

VIDEO: Sestřih zápasu Edmonton - Vancouver

Další čisté konto v podání Allena

Další čisté konto v nočních zápasech NHL si připsal v brance St. Louis Jake Allen, který znechutil večer střelcům Los Angeles. Nepustil ani jednu z 23 střel a měl tak hlavní zásluhu na výhře 4:0. Blues rozhodli o výhře v prostřední části, kdy po brankách Tarasenka, Bozaka a O´Reillyho vedli už 3:0 a utkání v klidu dovedli do vítězného konce.