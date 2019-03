Divočina u videa. Mrázek dostal v NHL gól, který sudí odvolal, ale pak jej znovu uznal

To byla divočina. Český gólman Petr Mrázek sice vychytal pro Carolinu vítězství v utkání s Predátory z Nashvillu (5:3), chvíli před koncem se ale nestačil divit, co všechno je v zámořské soutěži možné. V samotném závěru za stavu 4:2 pro jeho tým totiž inkasoval gól, který sudí odvolal, aby jej po dalším přezkoumání u videa uznal. Carolina nakonec zvítězila 5:3. „Dva body se počítají. Já jsem také rád, že jsem udržel neporazitelnost proti Nashvillu," oddechl si Mrázek.

Mrázek dělal, co mohl. Když dostane šanci ukázat se v dresu Hurricanes, je oporou a tým naplno boduje. S českým gólmanem v brance vyhrál už popáté v řadě. Chvíli před koncem ale prožíval obrovské nervy, protože se Nashvillu podařilo snížit po situaci, kdy byl Mrázek atakován v brankovišti.

Puk skončil za zády Mrázka, jenže kouč Caroliny si vyžádal challenge a sudí branku neuznal. Jenže to nebyl konec. Pak si pro změnu konzultaci u videa vyžádali Predátoři a nakonec byli úspěšní. Gól platil a rozdíl ve skóre se snížil na 3:4. „Myslím, že to gól být neměl. Myslí si to celý náš tým i trenér gólmanů. Ten gól neměl platit," vrátil se v pozápasovém hodnocení ke sporné situaci český brankář, jenž byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Mrázkův tým i přes tenhle nervák vyhrál 5:3.