Od Voráčka schytal strom a pak na něj řval: Dostanu tě...

Máte-li rádi příběhy odplaty, zaškrtněte si datum 23. března, kdy hokejisté Philadelphie doma hostí New York Islanders. Jejich sobotní duel na Long Islandu měl totiž značně hektický závěr, o který se postaral diskutabilním zákrokem Jakub Voráček.

Flyers, kteří mocně usilují o likvidaci nyní pětibodového deficitu a postup do play off, vedli 5:1, když se domácí obránce Johnny Boychuk, řítil k českému útočníkovi, aby s ním svedl souboj o puk. Jenže Voráček tomu rychle předešel, když pětatřicetiletému Kanaďanovi nastavil nečekaně záda, ten do nich narazil hlavou a okamžitě padl na led, kde zůstal ležet u mantinelu.

Do Voráčka se chtěl pustit mstitel Josh Bailey, ale neměl šanci a sudí potyčku rychle uklidnili.

Před nemnoha dny se stal Boychuk aktérem strašidelně vyhlížející kolize, kdy mu brusle torontského Mitche Marnera přejela přes krk. Vyvázl z toho naštěstí bez úhony. Po Voráčkově faulu zadákovi Islanders ovšem z ledu museli pomáhat spoluhráči, což nesl značně nelibě. Na viníka, který už seděl na trestné lavici, mířil prstem a kamery zachytily, jak na něj volá: ‚Dostanu tě...' Do zbytku utkání už nicméně nezasáhnul.

Voráček inkasoval pětiminutový trest a v posledních minutách zápasu, se ho snažil vyzvat k bitce další newyorský bek Scott Mayfield a také Fin Leo Komarov. Český útočník Flyers ale černé svědomí rozhodně neměl.

Scott Mayfield z New York Islanders odjíždí z ledu po šarvátce s Jakubem Voráčkem.

Frank Franklin II, ČTK/AP

„Když (Boychuk) odjížděl z ledu, tak na mě ukazoval jako při wrestlingu. Ale tohle je hokej, proboha. Tenhle chlápek minulý rok na konci zápasu bezdůvodně napadl devatenáctiletého Nolana Patricka a teď předvádí takové scény? Dejte s tím pokoj," čílil se Voráček.

Pravdu má každopádně v tom, že stokilový Boychuk není žádné neviňátko a soupis obětí jeho tvrdé hry je pěkně dlouhý. Ještě když hrál za Boston, vytáhl si z chumlu při hromadné potyčce montrealského Jaroslava Špačka a následně si z nebohého českého beka udělal živý boxovací pytel...

Mezi fanoušky už se rozběhla debata, zda si Voráček za svůj zákrok zaslouží dodatečný trest. Disciplinárka NHL každopádně oznámila, že si s ryšavou oporou Philadelphie o jeho sobotním počínání promluví...