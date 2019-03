Hrát v Kanadě je za trest? Hvězdy si stěžují na toxická média. Vytvářejí negativní atmosféru, říká i McDavid

„Kdybyste šel v Kanadě po ulici bosý a lidé by zjistili, že jste hokejista, tak vám dají svoje boty," charakterizoval entuziasmus místních fanoušků obránce Roman Hamrlík, který strávil v zemi javorového listu devět sezon a Montreal se mu po kariéře stal i domovem.

Fanoušci, kteří považují hokej za národní sport číslo 1, jsou ale také mnohem kritičtější, jejich nároky jsou vyšší a za své nadšení chtějí být odměněni, což je ale pro kanadské týmy v posledních dekádách docela problém.

Poslední triumf pro zemi, která do světa uvedla hokej, zařídil ve Stanley Cupu v roce 1993 Montreal.

Edmonton čeká na zisk dalšího poháru už 29 let, jejich rival z Alberty Calgary třicet, Toronto naposledy slavilo dokonce až v roce 1967. A trio Ottawa, Vancouver, Winnipeg si na Stanley Cup ještě nesáhlo.

V některých amerických městech nezažívají hokejisté zdaleka takový zájem jako v Kanadě. Po zápase přijde do šatny přátelsky poklábosit pár novinářů, dva tři televizní štáby a je klid. U sousedů přes hranici to je ale úplně jiná liga.

„Jednou jsem šel z obchodu, proti mně nějaký děda a říká: Nehrajete dneska? Já, že ne, že o víkendu jsme hráli dva zápasy. A on zase: To netrénujete? Tak mu říkám, že jsme dostali volno. A on mi začal nadávat. Snad ze srandy, ale i tak jsem docela koukal," popisoval příhodu z Montrealu dlouholetý hráč místních Canadiens Tomáš Plekanec.

„Tady když se chvíli nedaří, začnou se hledat chyby a noviny spustí: hokejisté chodí na pivo, hádají se v kabině, špatně trénujou," vyprávěl český centr.

V obdobích porážek šla montrealská média hokejistům vyloženě po krku. O Hamrlíkovi se psalo, že byl viděn ve stejné restauraci jako jeden ze členů montrealského podsvětí, na internetu byly zase zveřejněny fotografie značně podroušeného gólmana Careyho Price.

„Pak se ale párkrát vyhraje a už zase nemá nikdo čas přemýšlet a psát o blbostech," řekl Plekanec, který dal místním médiím také munici, když se na tréninku držel pod krkem se spoluhráčem P. K. Subbanem.

„To se hodně zveličilo, hlavně v Čechách. Byla to v podstatě menší strkanice, kterých je na trénincích v NHL několik za rok, jenže Montreal je Montreal. Šlo o to, že hokejista si nesmí dovolit hrát a trénovat tak nedisciplinovaně a nezodpovědně vůči vlastním spoluhráčům, jako to dělal P.K.," vysvětloval před sedmi lety Plekanec v rozhovoru pro Sport.cz.

Obdobné příhody, jaké zažíval v Montrealu, by se ale daly nasbírat i v dalších kanadských městech v dobách, kdy se klubu nedaří.

Edmontonský kapitán Connor McDavid mluvil po posledním zápase Oilers s New Jersey o toxické atmosféře, jakou média vytvářejí.

„Psalo se o nás před měsícem, že jsme mrtvý tým. Není dobré, když jsou takhle ovlivňováni i fanoušci," zlobil se na novináře edmontonský lídr.

Místní fanoušci, kteří ještě pamatovali nejslavnější období klubu z osmdesátých let, měli v uplynulé dekádě svatou trpělivost, když od roku 2006 až do roku 2017 čekali na edmontonskou účast v play off.

Oilers sice vyzobávali nejlepší hráče draftu, ale přesto pravidelně končívali v suterénu tabulky. Když se jednička z roku 2010 Taylor Hall stěhoval po šesti letech z Edmotonu do New Jersey, kde se to médii až tolik nehemží, docela si oddechl.

Jednou z příčin neúspěchu Oilers podle něj byl nedostatek sebevědomí mladých hráčů, kteří se ocitli pod značným tlakem i vlivem negativního referování o jejich výkonech.

„Když na vás fanoušci bučí a novináři nenajdou na vašem hokeji nic dobrého, tak je to složité. Jsme jen lidi a tyhle věci si s sebou bereme domů," řekl Hall.

Jeho bývalý spoluhráč Jordan Eberle, který nyní hraje za New York Islanders, prohlásil, že jeho sebevědomí bylo v troskách vlivem edmontonských novinářů. „Dokola jsem o sobě četl, jak jsem nemožný. Edmontonská média dokážou být docela brutální a když chybí sebevědomí, tak to vaší hře určitě neprospěje," dodal Eberle,.

Mark Spector, který je prezidentem Asociace profesionálních hokejových novinářů, ale kontroval názorem, že hráč, jehož psychika je v troskách kvůli několika článkům, by měl být vyměněn, protože je to mentální slaboch.

„Pokud hráč bere šest milionů dolarů, jeho produkce klesne na 20 gólů za sezonu a nula v play off, tak na to novinář poukazuje. Stejně by poukazoval, pokud by nastřílel 35 gólů v základní části a dalších pět ve vyřazovací. To hráč stanoví úhel pohledu. A novinář ho promění ve slova," hájil se Spector.

Stejně jako Eberle v Edmontonu, byl terčem v Torontu takřka po šest sezon Phil Kessel, který média, jež referovala o Maple Leafs, označil za trapná. Vyčítala mu totiž kde co: nedostatek kondice, pohrdání koučem, neschopnost překonávat jakékoli nekomfortní situace.

Deník Toronto Sun si dokonce vymyslel story, že Kessel konzumuje hotdogy ve velkém a svou litanii zakončil výzvou, že klub by se měl ‚přepláceného' Američana zbavit.

Jaká byla Kesselova satisfakce, když ho Toronto v roce 2015 vyměnilo do Pittsburghu a on tam následně dvakrát vyhrál Stanley Cup, asi není třeba rozebírat.

Kanada je bezpochyby země hokeji zaslíbená, ale tlak s tím spojený rozhodně není pro všechny. Nechme se tedy překvapit, zda bude rok 2019 uváděn v historii NHL jako ten, v němž získal Stanley Cup kanadský tým. Na pozicích pro play off byly po čtvrtečním programu tři: Calgary, Toronto a Winnipeg. Takže naděje letos stále žije.