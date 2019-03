Gudas se zapojil do velké přestřelky. Na MS rád dorazím, ale prioritou je Stanley Cup

Kde se utkání zlomilo?

Když jsme vedli 5:2, nebyli jsme důslední, nekontrolovali puk, nepodrželi ho. Toronto začalo hrát lépe s pukem a z protiútoků skórovalo.

Je to téměř evergreen. Toronto proti Montrealu otočilo skóre, proti Chicagu prohrávalo 0:5 a dotáhlo na 4:5, s vámi znovu zvrátilo skóre... Věděli jste o tom?

Nevěděli, ale je vidět neuvěřitelná síla týmu, že se dokáže vrátit, že bojuje za každého, byť nepříznivého, stavu utkání. Věří prostě systému, který hrají, zůstanou v něm a stále šlapou. My jsme naopak polevili za stavu 2:5 a zápas nám utekl mezi prsty.

Branka Jakuba Voráčka a váš gól byly velice podobné, ze stejného místa, podobná střela...

Sedlo mi to a Kuba se vrátil po distanci, byl natěšenej. Je to jeden z našich nejlepších hráčů.

Radko Gudas with an absolute snipe! pic.twitter.com/WV6wom8Mqt — Broad Street Hockey (@BroadStHockey) 16. března 2019

Jak takový zákaz startu ovlivní psychiku hráče?

Určitě, obzvláště teď, kdy soutěž finišuje. Potřebujeme vyhrát každý zápas a teď jsme dva prohráli, což pro nás není vůbec ideální. Máme dvanáct zápasů do konce a ztrátu sedm bodů. Vypadá to hůř a hůř. Musíme víc makat a hrát lépe než v Torontu. Nehráli jsme špatně, ale na určitých věcech musíme zapracovat.

V zápase Slavia - Sevilla se stal zázrak, zázraky se tedy dějí. Sledoval jste fotbalový duel?

Bohužel jsme právě hráli, a tak jsem se pouze večer podíval večer na telefon.

Co očekáváte od Philadelphie v závěru NHL?

Doufám, že vyhrajeme zbylé zápasy. Nikdo z nás nechce, aby sezona skončila za tři týdny, snad to dotáhneme do play off. Věřím, že nic nevzdáme a budeme makat až do konce.

Kdyby to přece jen nevyšlo, kontaktoval vás někdo, že byste hrál za národní mužstvo na MS?

Už před pár měsíci, když jsme byli na dně, tak se nás ptali, jak jsme na tom. V případě, že by mne někdo pozval, tak rád dorazím. Ale raději bych hrál Stanley Cup než MS - priority jsou priority.