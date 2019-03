Kontroverzní zákrok gólmana při trestném střílení. Měli sudí nařídit technický gól?

Vypadalo to totiž, že dvaatřicetiletý Chudobin při trestném střílení hodil před sebe hokejku, čímž o dvanáct let mladšímu útočníkovi znemožnil zakončení. Pokud by šlo o úmyslné hození hole, podle pravidel by měl být automaticky nařízen technický gól.

I komentátoři duelu soudili, že šlo o jednoznačný úmysl. Hlavní rozhodčí Justin St. Pierre a Tim Peel sledovali trestné střílení z brankové čáry a jejich verdikt byl jednoznačný. A také překvapivý - šlo o zákrok, žádný gól...

S jejich rozhodnutím však nesouhlasil trenér Vancouveru Travis Green, který se po zhlédnutí opakovaných záběrů arbitrů s údivem ptal, proč nenařídili technický gól. Sudí argumentovali, že Chudobin se snažil hokejkou vypíchnout puk.

Dallasu se ve zbytku základní hrací doby podařilo vyrovnat na 2:2, v samostatných nájezdech ale nakonec brali bod navíc Canucks.