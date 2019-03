Tampa Bay poprvé v historii slaví Prezidentovu trofej! Parádní jízdu Vegas nezastavilo ani San Jose

Čtyřmi zápasy pokračovala hokejová NHL. A v bojích o postup do play off začíná pořádně přituhovat. Pozici nejlepšího týmu soutěže naopak potvrdila Tampa Bay, která po vítězství nad Arizonou 4:1 poprvé ve své historii získala Prezidentovu trofej. Ve výborných výkonech pokračují hokejisté Vegas Golden Knights, kteří vyhráli devátý z posledních deseti zápasů, když zvítězili na ledě San Jose 7:3. Dva body za výhry slaví i Winnipeg i Vancouver.

Proč jsou hokejisté Tampy Bay nejlepším týmem soutěže, prokázali i v nočním zápase s Arizonou. S Kojoty však lehkou práci rozhodně neměli. Do vedení šli díky Kellerovi z 6. minuty sice hosté, radovat se z něho však mohli jen necelé dvě minuty, když vyrovnal Stamkos, který 384. gólem vytvořil nový klubový rekord. Na druhé místo odsunul Vincenta Lecavaliera.

O svém vítězství rozhodli domácí třemi brankami v závěrečné části. Vítězný gól si po 44 sekundách třetí třetiny připsal Hedman, Corelli a Gourde pak v poslední minutě při power play hostů uzavřeli konečný výsledek na 4:1.

Lightnings tak dále s obrovským náskokem 21 bodů vedou tabulku Východní konference a poprvé ve své historii tak získali Prezidentovu trofej pro nejlepší tým základní části. Arizona drží v Západní konferenci osmé místo.

VIDEO: Sestřih zápasu Tampa Bay - Arizona

Canucks urvali výhru po prodloužení

Soubojem týmů, kterým bezprostředně hrozí, že se letos nedostanou do play off, byl duel mezi Chicagem a Vancouverem. Blackhawks poslal do vedení brankou v poslední minutě první třetiny Toews, hosté však díky trefám Edlera z přesilovky a Granlunda ve druhé třetině skóre otočili.

Aspoň prodloužení trefil domácím v 57. minutě Gustafsson, v něm však byli šťastnější hokejisté Canucks, kterým bod navíc zajistil už po odehraných šestnácti sekundách Horvat. Vancouver tak vyhrál třetí z posledních čtyřech zápasů a v tabulce Západní konference je dvanáctý s dvoubodovým náskokem právě na Chicago, které je desáté.

VIDEO: Sestřih zápasu Chicago - Vancouver

Parádní formu Vegas odneslo San Jose

Ve výborných výkonech pokračují hokejisté Vegas Golden Knights, kteří vyhráli devátý z posledních desíti zápasů, když zvítězili na ledě San Jose 7:3. Už první třetina ukázala fanouškům Sharks, že se potkaly dva týmy s výbornou formou. Žraloci měli výborný vstup do utkání, když je po pouhých 30 sekundách poslal do vedení Couture.

Příjemný pocit z vedení si však Hertlův soubor dlouho nevychutnal. Už ve 4. minutě vyrovnal Karlsson a o dvě minuty a deset sekund později rozesmutnil domácího Jonese v brance San Jose z přesilové hry Stone. Ani to však nebylo z úvodu utkání všechno. V 10. minutě vyrovnal Thorton, hostům však v divoké první třetině vrátil vedení Marchessault.

Závar před brankou San Jose gólem neskončil

Jeff Chiu, ČTK/AP

Rozjeté Vegas pokračovalo ve výborném výkonu i ve druhé části, kdy skóre na dvoubrankový rozdíl navýšil z přesilové hry Stastny. A když po 43 sekundách závěrečné části přidal pátou branku finalistů posledního ročníku Smith, zdálo se být o výsledku utkání rozhodnuto.

Nic na tom nezměnila ani druhá Couturova branka večera, která znamenala snížení na 3:5. Domácí to zkusili ještě při hře bez brankáře, definitivní jistotu, že tentokrát body brát nebudou, dal Žralokům trefou od prázdné branky Marchessault, sedmý gól pak přidal z přesilové hry v 59. minutě Eakin.

San Jose i přes druhou porážku v řadě zůstává v tabulce Západní konference druhé, jejich přemožitel z Las Vegas je se sedmibodovým odstupem čtvrtý.

VIDEO: Sestřih zápasu San Jose - Las Vegas

Bída Králů pokračuje

Domácím Králům vstup do utkání vůbec nevyšel, když po brankách Hayese a Connora z přesilové hry prohrávali v 13. minutě už 0:2. Do hry vrátila Los Angeles branka Walkera z 15. minuty o vyrovnání se pak těsně po polovině zápasu postaral z přesilové hry Brown. Další starost však trápícím se Kings připravil v 37. minutě Mayers, který vrátil Jets těsné vedení 3:2.

Hosté již těsný náskok udrželi, v Los Angleles vyhráli 3:2 a v pořadí Západní konference potvrdili třetí příčku. Králové naopak zůstávají poslední bez nadějí na postup do play off.

VIDEO: Sestřih zápasu Los Angeles - Winnipeg