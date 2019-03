Hotovo! České hvězdy z NHL se představí v Praze

Jakub Voráček by se měl v dresu Philadephie představit v Praze, kde by měl začít nový ročník NHL

Divákům by se tak mohli představit v dresu Letců Jakub Voráček, Radko Gudas či brankář Michal Neuvirth, jejich soupeři by pak v ideálním případě byli Dominik Kubalík či David Kämpf. „Když nás tam dotáhnou, tak bych to bral všema deseti," říkal před oficiálním verdiktem pro Sport.cz obránce Flyers Radko Gudas.

"Bude to další velká etapa mé hokejové kariéry. Člověk si říká, že by se to někdy mohlo stát, přeje si to, ale že se to jednou opravdu povede, s tím asi moc nepočítá. Zahrát si v Praze před českými fanoušky bude něco unikátního," řekl pro nhl.com šťastný Voráček.

NHL v Praze potřetí v historii

V pražské O2 areně se liga premiérově představila v sezoně 2007/08 dvěma duely mezi New York Rangers a Tampou Bay Lightning. O tři roky později se v Praze utkala dvakrát mužstva Bostonu Bruins a Phoenixu Coyotes (dnes Arizony). Boston si tehdy zahrál i přípravné utkání proti Liberci. V září 2011 změřili Rangers v Praze síly se Spartou.

Philadelphii při cestě do Evropy čeká před zápasem v Praze kemp i ve Švýcarsku a 30. září sehraje v Lausanne přípravný duel s tamním účastníkem NLA. Blackhawks budou pobývat v Německu a 29. října budou v zápasové generálce v Berlíně jejich sokem Eisbären.

NHL také zavítá stejně jako v minulých dvou letech do Švédska a 8. a 9. listopadu se tak utkají Tampa Bay a Buffalo. Před dvěma roky se ve švédském hlavním městě představily Ottawa s Coloradem a loni v Göteborgu New Jersey s Edmontonem.

4. 10. 2019 PRAHA, O2 ARENA

4. 10. 2019 PRAHA, O2 ARENA