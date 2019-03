Washington se bojí o Kempného. Vrána se jel poprvé v NHL bít, dobře ale nedopadl

Mnohem víc než domácí porážka 4:5 v prodloužení s dosavadním suverénem sezony NHL Tampou Bay bolí hokejový Washington ztráta klíčového obránce Michala Kempného. Hodonínský rodák odnesl potyčku z 36. minuty se Cédricem Paquettem zraněním levé nohy a byť podrobnější informace o rozsahu zranění zatím nejsou známé, vypadá to, že úřadující šampioni NHL se budou muset nějaký čas vypořádat s Kempného absencí.

„Zítra budeme vědět o jeho zdravotním stavu víc. V tuhle chvíli si myslím, že je jisté, že nám bude nějakou dobu chybět," musel bezprostředně po skončení duelu přiznat hlavní kouč Capitals Todd Reirden.

Kempný na konci druhé třetiny vyslal střelu na bránu, když jej následně Pacquette narazil na mantinel. Český zadák si to nenechal líbit a svého soka dvakrát krosčekoval. Nejprve do obličeje, poté do těla.

A tím odstartovala šarvátka. Kempný ztratil stabilitu a kanadský útočník jej zápasnickým chvatem povalil na led. Zdálo se, že Kempný si v pádu přisedl nohu a poranil si levé koleno. Přestože už ležel na ledě a nemohl se bránit, Pacquette mu stejně ještě zasadil několik úderů.

Na ledě se v ten moment utvořily dvojičky hráčů, kteří se pošťuchovali. Dále zašli útočníci Yanni Gourde a Jakub Vrána, kteří shodili rukavice a rozjeli pěstní souboj. Český forvard Washingtonu, ve své první bitce v NHL dopadl hůř než jeho soupeř a na trestnou lavici, kde si stejně jako Gourde musel odsedět pět minut, zamířil s krvavým šrámem v obličeji.

Yanni Gourde (vlevo) z Tampy Bay posílá během bitky Jakuba Vránu z Washingtonu k ledu.

Profimedia.cz

V momentě, kdy se oba kohouti dorvali, bylo zřejmé, že zranění Kempného bude vážnějšího charakteru. Obránce, který v sezoně hraje přes devatenáct minut za zápas, se nemohl na svou levou nohou postavit plnou vahou a na střídačku a pak i do kabin mu musel pomoct jeden z členů realizačního týmu.

Do utkání už se pochopitelně nevrátil a teprve ve čtvrtek nebo v pátek by mělo být jasnější, nakolik je zranění jeho levého kolene vážné.