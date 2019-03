Pastrňák už zase řádil, stal se první hvězdou večera. Trefili se i Hertl a Nosek

Čeští hokejisté byli ve čtvrtečních duelech zámořské NHL v ráži. David Pastrňák pomohl gólem a asistencí k výhře Bostonu na ledě New Jersey 5:1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Tomáš Nosek přispěl jednou trefou k drtivému vítězství Vegas proti Winnipegu 5:0 a Tomáš Hertl si připsal gól při porážce San Jose v Los Angeles 2:4. Dvěma asistencemi podpořil výhru Calgary nad Ottawou 5:1 Michael Frolík.

Bostonský David Pastrňák střílí během utkání s New Jersey.

Pastrňák začal svůj velký večer přihrávkou na úvodní gól Patrici Bergeronovi. Pak si poprvé od 6. února a vynucené šestnáctizápasové pauzy vychutnal gólovou radost. Celkově zaznamenal 32. střelecký úspěch v sezóně, když ve druhé třetině krátce po buly v útočném pásmu parádně usměrnil do brány přihrávku od Brada Marchanda.

Následně ale o sobě dal na druhé straně vědět Pavel Zacha, který předtím kvůli zranění v horní části těla absentoval rovněž 16 utkání, když chytrou přihrávkou vybídl ke skórování Drewa Stafforda.

Třetí třetina už byla ale opět v režii Bruins, kteří v ní nasázeli tři góly. David Krejčí si připsal asistenci u Bergeronova gólu do prázdné branky při power play soupeře na 4:1.

Dvaatřicátý zásah sezony oslavil také Tomáš Hertl. Ve druhé třetině duelu v Los Angeles poslal Žraloky do vedení na 2:1 poté, co dostal zpětný pas do jízdy od Brenta Burnse. Jenže domácí v závěrečné části utkání třemi góly otočili.

Tomáš Nosek zaznamenal osmý gól v sezóně, když se tentokrát trefil proti Winnipegu po samostatném úniku dokonce v oslabení. Po dvou gólech si v dresu Vegas připsali William Karlsson a Reilly Smith. Brankář Malcolm Subban se radoval z prvního shutoutu v sezoně.

Čeští hokejisté o sobě dali vědět i v Chicagu, kde pomohli Philadelphii k výhře 3:1 jednou asistencí Radko Gudas i Jakub Voráček.

Tentokrát bez Davida Ritticha v bráně úřadovalo Calgary. Vidět byl ale jiný Čech Michael Frolík, jenž měl prsty v posledních dvou gólech Flames při vítězství nad Ottawou 5:1. Nejprve zpětným pasem vybídl ke skórování Mikaela Backlunda. Poté poslal puk před bránu přesně na hůl skórujícího Matthewa Tkachucka.

Ve čtvrtek si nezachytal ani Petr Mrázek, jehož Carolina prohrála s rozjetou Tampou 3:6.