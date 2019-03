Musím si zvykat na hru v obranném pásmu, proti Matthewsovi nebo Tavaresovi je to těžké, uvědomuje si Chytil

V mladém mužstvu Rangers, které v Torontu překvapilo výhrou 2:1 po prodloužení, hrál ve třetím útoku devatenáctiletý Filip Chytil. Strávil na ledě 13 minut a 25 sekund. „Bylo to těžké utkání, protože Toronto je jedním z favoritů na vítěze Stanley Cupu. Mají skvělý tým. Jsou skvělí jak v útoku, tak v obraně. My pro změnu máme mladý tým a jsem rád, že to dnes vyšlo. Asi jsme měli v sobě víc bojovnosti,“ uvedl po utkání český talent.

Hrajete ve třetím útoku, jste spokojený s časem na ledě?

Hlavně jsem rád, že jsem zde, protože to byl můj sen. Jsem šťastný, že to takhle jde a že jsme vyhráli dnešní zápas.

Nyní jste v mužstvu dva Češi. Vy a Libor Hájek. Je to pro vás povzbuzení?

Samozřejmě, celou sezónu mi zde někdo chyběl, s kým bych si mohl popovídat česky. Měl jsem velkou radost, když ho povolali. Myslím, že mi to pomohlo při hře. Bohužel se zranil, a tak jsem zde zase sám, ale jsem rád, že můžeme alespoň trávit čas spolu v New Yorku mezi tréninky a zápasy.

Jak se vám tam líbí?

Je to skvělé. V New Yorku je úplně jiné než kdekoliv jinde. Život tam pulzuje. Moc si toho vážím, kde jsem. Chtěl bych tu být, co nejdéle a přizpůsobit tomu i život. Rodina mi hodně pomáhá, mám přítelkyni, kamarády. Mám pocit, že je to skvělé.

Jak vypadá vaše situace v týmu?

Měl jsem nadprůměrnou první polovinu, potom přišel útlum a pár zápasů jsem i nehrál, ani jsem nezískal mnoho bodů, ale snažím se pořád hrát naplno a zlepšovat se. Každý zápas mi může něco dát. Nyní máme ještě osm zápasů a do každého půjdu s plným nasazením a budu se snažit připravit na další sezónu.

Co je vaší slabinou: Obranná hra?

Určitě se dá zlepšit všechno, ale celou sezónu jsem hrál křídlo, teď si musím zvykat na hru středního útočníka v obranném pásmu. Je to někdy těžké jako dnes, když jsem hrál proti takovým hráčům jako Matthews nebo Tavares, ale tím se právě učím.

Jaký je to pocit alternovat mezi křídlem a středním útočníkem?

To mi nevadí, ale centra jsem hrál celý život. V NHL je to ale těžší než jinde. Je tu víc zodpovědnosti. Dívám se, jak na naše střední útočníky, tak i na soupeře, což mi pomáhá.

Kontaktoval vás někdo ohledně reprezentace na MS na Slovensku?

Hovořil jsem o tom s některými lidmi, ale uvidíme, jak to bude po sezóně.