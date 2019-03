Nádhera! rozplývali se komentátoři, kterak parádně si Gudas počíhal na hvězdu soupeře

Platí za vyhlášeného tvrďáka, některé jeho zákroky z minulosti však byly za hranou, na což nejednou doplatil zastavením činnosti a finanční pokutou. Radko Gudas ale šel do sebe a v celé probíhající sezoně se podobných úletů vyvaroval, o čemž svědčí pouhých 59 trestných minut za 73 zápasů.

A proti Torontu předvedl hit (na videu od 1:26), za který v diskuzích sklidil uznání i od fanoušků, kteří nedrží place Flyers. Jednadvacetiletý hvězdný kanadský útočník Mitch Marner nabíral s pukem na holi rychlost, jenže s hlavou dole neměl přehled o hře.

A Gudas si na s 90 kanadskými body nejproduktivnějšího hráče Toronta počkal a ve středovém kruhu jej tvrdým, ale naprosto férovým zákrokem srazil k ledu. I zámořští komentátoři Českého brouska za jeho zákrok chválili. „Nádhera! Čisté, ruce byly dole," rozplývali se.

Ve 29. minutě pak Gudas nahozením od modré čáry srovnával na 2:2 (na videu od 5:29) a i tento moment nakonec Philadelphii pomohl k výhře 5:4 po samostatných nájezdech.

Letci tak ještě udrželi naději na postup do play off, ta už však zůstává v oblasti teorie. Philadelphia ztrácí na poslední postupové místo ve Východní konferenci osm bodů, do konce základní části jich může získat už jen deset.

Boje o Stanley Cup se jí tak s velkou pravděpodobností nebudou týkat, což je ovšem vzhledem k mistrovství světa dobrá zpráva pro české fanoušky. Gudas i jeho klubový spoluhráč Jakub Voráček se totiž nechali slyšet, že na šampionát v Bratislavě a Košicích by týmu trenéra Miloše Říhy rádi přijeli pomoct.