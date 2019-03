Hertl se blýskl v NHL. Hned tři Češi vyhlášeni hvězdami zápasů

San Jose se v závěru základní části vůbec nedaří, prohrálo už sedmé utkání za sebou a na lídra Západní konference Calgary ztrácí ze druhého místa šest bodů.

Proti Chicagu prohrávalo po necelých jedenácti minutách už 0:3. Nástup hostů zmírnil až gól Lukáše Radila, jemuž po sólu přes celé hřiště nahrál Tomáš Hertl. Radilovu střelu gólman lapačkou pouze ztlumil a propustil puk za svá záda.

Hertl měl prsty i v další brance na 2:3, když v přesilovce před bránou šikovným bekhendem vybídl ke skórování Gustava Nyquista. Hosté ale opět odskočili na dvougólový rozdíl, který snížil Hertl parádní tečí v brankovišti po střele z úhlu od Joea Thorntona. Zaznamenal tak už 34. trefu v sezoně.

Pak dokonce srovnal Švýcar Timo Meier, jenže v závěru druhé části vstřelil vítězný gól Chicaga Chris Kunitz.

Obhájci titulu z Washingtonu si díky čtvrtečnímu vítězství nad Carolinou zajistili účast v play off. „Je to nádhera, máme obrovskou radost. Je skvělé znovu si zahrát play off," rozplýval se hlavní hrdina utkání Jakub Vrána.

Jeho velký moment přišel na začátku třetí třetiny, kdy po úniku z levého křídla mazácky překonal brankáře Curtise McElhinneye, jenž dostal přednost před Petrem Mrázkem. Srovnal tím na 2:2, obrat dokonal vítězným gólem Nic Dowd. Washingtonu i nadále chybí zraněný obránce Michal Kempný.

Carolina si porážkou přidělala starosti, od nepostupových pozic do play off ji dělí jediný bod.

To Detroit už dávno ví, že na play off může letos zapomenout. Ve čtvrtek si ale mohl vychutnat vítěznou radost v Chicagu, kterou gólem v prodloužení zařídil Tyler Bertuzzi.

Svůj podíl měl na výhře ale i obránce Filip Hronek, který na začátku druhá třetiny zvyšoval po střele z první na 2:0. Ve třetí třetině pak krásným křížným pasem naservíroval gólovou trefu před odkrytou bránu Dylanu Larkinovi. Rudá křídla vedla pět minut před koncem 4:2, ale náskok ještě stihla prohospodařit. V prodloužení se ale hosté nakonec dočkali výhry.