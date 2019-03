Frk asistoval u pohodové výhry. Rittich nechytal, bude jedničkou pro play off?

Utkání, ve kterém šlo prakticky už jen o čest, zvládla v Little Caesars Center mnohem lépe domácí „Rudá křídla". Na jasném vítězství 4:0 měl svoji dílčí zásluhu také Martin Frk. Ten připravil ve svém obranném pásmu puk do jízdy Andreasi Athanasiovi, který nádherně v rychlosti projel celé hřiště a šikovně zakončil. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan, který je jedním z mála světlých bodů Detroitu v této sezoně, si zapsal už padesátý bod a nutno uznat, že hodně stylový...

Hráči Calgary si zařádili na vlastním kluzišti, když zdolali jednoznačně 6:1 Kačery z Anaheimu. Počtvrté z posledních pěti zápasů se do branky kanadského mužstva postavil Mike Smith, jenž těsně před koncem sezony dostává více příležitostí než jeho český konkurent David Rittich.

Tentokrát sedmatřicetiletý veterán podpořil spoluhráče devatenácti úspěšnými zákroky. Kouč Peters rozhodně nebude mít jednoduché rozhodování. Ač to v průběhu ročníku vypadalo, že nakonec vybojuje místo jedničky jihlavský rodák, teď je spíše pravděpodobnější varianta s rozlučkovým play off pro Smitha.

Dva zajímavé zápasy, které mohly zamíchat kartami těsně před koncem, byly k vidění v Coloradu a Vegas. V prvním z nich neodvrátil porážku Arizony ani dvougólový kapitán Oliver Ekman-Larsson. Domácí Colorado se tak v přímém souboji o osmou pozici v Západní konferenci dostalo o tři body před svého nočního soupeře a do posledních čtyř zápasů základní části půjde z lepší výchozí pozice.

Svého dvougólového kanonýra měli i ve Vegas, ani tady to ale na vítězství týmu nestačilo. Paul Stastny dělal co mohl, přesto ani on krizi „Golden Knights" nezlomil. Svěřenci trenéra Gallanta prohráli čtvrtý zápas v řadě, a i když zatím drží šestou pozici v konferenci, chtělo by to ještě nějaké body získat, teoreticky by o play off ještě mohli hokejisté z města hazardu dokonce přijít. Minnesota se naopak díky výhře 3:2 přiblížila hraně play off na čtyři body. Konec soutěže tak bude ještě hodně dramatický....