V NHL vytryskla gólová erupce. Ale co je to proti zlatým osmdesátkám

Konec března je v NHL každým rokem ve znamení hektických dostihů o play off, ale i vrcholících soubojů ve střelecké tabulce. Nejlepší kanonýr posledních patnácti let washingtonský Alexandr Ovečkin ještě musí odrazit nápor edmontonského Leona Draisaitla a Johna Tavarese z Toronta, aby získal osmou Maurice Richard Trophy v kariéře.

Nebýt nalomeného palce na levé ruce, kvůli kterému vynechal 16 zápasů, mohl do tohoto souboje nejspíš zasáhnout i nejlepší český střelec sezóny David Pastrňák. Před sobotním programem měl útočník Bostonu gólový průměr 0,59 na utkání. Vynásobeno 82 starty je to 48 branek. Kvůli vynucené pauze je však Pasta 'pouze' na šestatřiceti. Škoda...

Bývaly ovšem v zámořské lize sezóny, kdy by mu ani taková kupa tref nestačila na umístění v první desítce kanonýrů. Ačkoli současná gólová exploze vnáší mezi fanoušky nadšení, proti osmdesátým letům minulého století je to pořád jen čajíček.

Poprvé od sezóny 2005-06 se gólový průměr všech mužstev vyšplhal v základní části přes 3 vstřelené branky na zápas. A suverénní Tampa je za stejné období čtvrtým týmem, který dokázal nastřílet více než 300 branek.

V osmdesátkách se ovšem pálilo nesrovnatelně víc. Festivalu útočného hokeje, kdy gólmani a defenzivní hráči měli smůlu, kraloval Edmonton. V pěti sezonách mezi lety 1981-86 dávali Oilers pokaždé přes 400 gólů.

V ročníku 1981-82 se i jejich zásluhou brankový průměr v součtu všech mužstev soutěže jedinkrát v historii NHL přehoupl přes 4 vstřelené trefy na utkání - 4,01.

Stovka? Měl jsem se víc hecnout, litoval Gretzky

Tehdy mladičký edmontonský lídr Wayne Gretzky gumoval v historických statistikách ve velkém své předchůdce. Právě v ročníku 1981-82 potřeboval na 50 gólů jen 39 zápasů. Prosvištěl kolem předchozího střeleckého maxima, které stanovil 76 góly v sezóně 1970-71 Phil Esposito, a nakonec se zastavil na cifře 92. Během sezóny prožil jeden pětigólový večer, třikrát vstřelil čtyři góly a k tomu dalších šest hattricků.

„Bylo to velice vzrušující dát tolik branek, ale taky jsem cítil zklamání, že jsem to nedotáhl na stovku. Měl jsem se víc hecnout," pravil Gretzky, který litoval hlavně osmi březnových zápasů, v nichž nevstřelil ani gól. V těch zbylých šesti se totiž trefil celkem desetkrát.

Stovku ale přeci jen pokořil v součtu základní části a play off sezóny 1983-84, když k 87 brankám přidal v prvním vítězném tažení Oilers za Stanley Cupem ve vyřazovacích bojích dalších 13 gólů.

Tým Oilers z té doby byl naprostým ofenzivním buldozerem. Celkem v základní části nahromadil 446 branek. Kromě Gretzkého v něm dalších sedm střelců zaznamenalo v základní části minimálně 20 gólů (Anderson, Kurri, Coffey, Messier, Hughes, Hunter, Lindström). Třinácti brankami přispěl i Jaroslav Pouzar.

„Kvůli nám se dokonce upravovala pravidla. Když se dva soupeři poprali, tak se hrálo 4 na 4. Jenže my měli skvělé bruslaře a dávali jsme v těch situacích kupu gólů. Tak to vedení ligy změnilo, že po rvačce se dál hrálo pět na pět, abychom neměli takovou výhodu," řekl pro Sport.cz český legionář z Edmontonu.

Tehdejší výsledky Oilers působí i vzhledem k letošním gólovým hodům stále dost zběsile. 8:6, 10:7, 13:4, 12:8... Jen jednou za celou sezónu vyšli jejich střelci na prázdno a bylo to poprvé po 230 zápasech, co Edmonton neskóroval. Zato se činili soupeři z Hartfordu, do branky Oilers zamířili totiž úspěšně jedenáctkrát...

Ve 21. století je nejlepším individuálním výkonem Ovečkinových 65 branek ze sezóny 2007-08, na šedesátku se pak dostal už jen kapitán Tampy Steven Stamkos (2011-12).

V této sezoně zatím osm hráčů dorazilo na čtyřicetigólovou hranici a dalších devět, možná deset má ještě příležitost ji atakovat. To už je celkem početná skupina. Pamětníci se ale jen pousmějí. V sezóně 1987-88 bylo minimálně čtyřicetigólových střelců hned 29. Prostě zlaté osmdesátky!

Nejvíc gólů v jedné sezoně NHL

92 - Wayne Gretzky 1981-82

87 - Wayne Gretzky 1983-84

86 - Brett Hull 1990-91

85 - Mario Lemieux 1988-89

76 - Teemu Selänne 1992-93

76 - Phil Esposito 1970-71

76 - Alexander Mogilnyj 1992-93