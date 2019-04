Nezastavitelný Kučerov znovu řádil! Trefili se Chytil i Vrána, bod si připsal Palát

Soubojem prvního s posledním týmem Východní konference byl souboj Ottawy s Tampou Bay. A žádné překvapení se nekonalo. St. Louis zvítězilo na ledě Senátorů 5:2, když se pod vítězství favorita podepsal třemi body lídr bodování Nikita Kučerov.

Hosty poslal do vedení ve 13. minutě Gourde, domácí stihli do konce úvodní části hry díky brance Tkačuka vyrovnat. Rozhodující úder si Lightnings schovali do druhé třetiny, kdy po brankách Sergačeva a Pointa odskočili do vedení 3:1. Na všechny tři úvodní branky favorita nahrál Kučerov.

Domácí utkání v 44. minutě po trefě Veronneaua zdramatizovali, o 48 sekund později však vrátil hostům jistotu Gourde a v 57. minutě pečetil skóre po nahrávce Ondřeje Paláta Stamkos.

VIDEO: Sestřih zápasu Ottawa - St. Louis

Informace připravujeme.